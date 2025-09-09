- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 2 хв
Дантес і Кацуріна з’їхали зі спільного будинку й підігріли чутки про розрив стосунків
Пару давно запідозрили в цьому, проте відомий блогер надав вагомі докази.
Український співак Володимир Дантес та бізнесвумен Даша Кацуріна розпалили чутки про своє розставання одним промовистим вчинком, про який повідомив скандальний блогер.
Підписники Богдана Беспалова звернули увагу, що у соцмережах з’явилося оголошення про здачу в оренду будинку, де мешкала пара. Саме цей факт багато хто сприйняв як підтвердження припущень, що вони більше не живуть разом.
Реакція фанів була бурхливою: користувачі почали масово залишати коментарі з припущеннями про причини можливого розриву. І поки прихильники активно дискутують на цю тему, ані Кацуріна, ані Дантес не реагують на чутки.
Володимир Дантес та Даша Кацуріна: чому їх підозрюють у розставанні
Володимира Дантеса та Дашу Кацуріну запідозрили в розриві після трьох років стосунків. Чутки про проблеми у взаєминах почали ширитися після того, як уважні користувачі Instagram помітили, що закохані відписалися одне від одного в соцмережі. Згодом співак відіграв концерт у Києві, який Кацуріна проігнорувала, а згодом вирушила без нього на фестиваль "Вирій".
Крім того, пара перестала ділитися спільними фото та відео. Хоча вони й раніше рідко публікували особисті моменти, нині їхній контент у Мережі взагалі не перетинається. Своєю чергою блогер Богдан Беспалов неодноразово стверджував, що Дантес знову холостяк і навіть активно ходить на побачення.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес пояснив, чому останнім часом рідко ділиться особистим у Мережі. Артист зізнався, що має на це кілька причин.