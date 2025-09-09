Дантес і Кацуріна з’їхали зі спільного будинку й підігріли чутки про розрив стосунків

Володимир Дантес і Даша Кацуріна

Український співак Володимир Дантес та бізнесвумен Даша Кацуріна розпалили чутки про своє розставання одним промовистим вчинком, про який повідомив скандальний блогер.

Підписники Богдана Беспалова звернули увагу, що у соцмережах з’явилося оголошення про здачу в оренду будинку, де мешкала пара. Саме цей факт багато хто сприйняв як підтвердження припущень, що вони більше не живуть разом.

Будинок, який здають в оренду / © скриншот

Реакція фанів була бурхливою: користувачі почали масово залишати коментарі з припущеннями про причини можливого розриву. І поки прихильники активно дискутують на цю тему, ані Кацуріна, ані Дантес не реагують на чутки.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна: чому їх підозрюють у розставанні

Володимир Дантес і Даша Кацурін / © instagram.com/dasha_katsurina

Володимира Дантеса та Дашу Кацуріну запідозрили в розриві після трьох років стосунків. Чутки про проблеми у взаєминах почали ширитися після того, як уважні користувачі Instagram помітили, що закохані відписалися одне від одного в соцмережі. Згодом співак відіграв концерт у Києві, який Кацуріна проігнорувала, а згодом вирушила без нього на фестиваль "Вирій".

Крім того, пара перестала ділитися спільними фото та відео. Хоча вони й раніше рідко публікували особисті моменти, нині їхній контент у Мережі взагалі не перетинається. Своєю чергою блогер Богдан Беспалов неодноразово стверджував, що Дантес знову холостяк і навіть активно ходить на побачення.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес пояснив, чому останнім часом рідко ділиться особистим у Мережі. Артист зізнався, що має на це кілька причин.