Дантес, ледь стримуючи сльози, показав зруйнований Ірпінь: "Все можна витримати емоційно, окрім дитячих іграшок"

Так, Володимир Дантес зізнався, що вперше приїхав до Ірпеня і був приголомшений побаченим наживо, адже до цього йому ці моторошні зруйнування траплялися лише на фото і відео.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Дантес запостив коротке відео і декілька фото, на яких зображені понівечені будинки, машини і всюди розкидані дитячі іграшки. Це найбільше приголомшило шоумена. Говорячи про це, він ледь стримував сльози:

Володимир Дантес в Ірпені / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я вперше завітав до Ірпеня. Все можна витримати емоційно, окрім дитячих іграшок, які ти тут бачиш. Якщо ви приїжджаєте в Ірпінь, обов'язково скануйте QR коди і допомагайте. Я реально не знаю, як це... Знаєте, як це можна пережити взагалі. Все буде Україна!" сказав приголомшений Дантес.

Володимир Дантес побував в Ірпені / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Володимир Дантес побував в Ірпені / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Володимир Дантес побував в Ірпені / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, на початку вересня Володимир Дантес представив промовистий кліп на трек NOT a Refugee. У ньому артист показав українців, які через повномасштабну війну, яку рф розгорнула проти України, були вимушені залишити свої домівки і тікати від російських обстрілів на рідній землі.

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