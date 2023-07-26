Дантес на тлі чуток про розрив показав Кацуріну в купальнику і як проводить час з її дітьми

Шоумен підтвердив, що в його стосунках з бізнесвумен все гаразд.

Український шоумен Володимир Дантес остаточно розвіяв чутки про те, що розійшовся з бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Дантес опублікував відео, де показався з Дашею та її дітьми від ексшлюбу з ресторатором Мішею Кацуріним – 7-річною Сашею та дворічним Іваном.

Пара з дітьми пішла до басйену. У сторіз Володимир похизувався своєю коханою у купальнику, а також пожартував, що після насичених благодійних концертів він нарешті зможе розслабитися:

Володимир Дантес і Даша Кацуріна з дітьми / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Я нарешті буду відпочивати, відісплюся, набухаюся", - сказав, сміючись, Володимир показуючи на дітей Даші.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Дантес і Даша Кацуріна розійшлися. Приводом для таких думок стало те, що пара практично не говорить одне про одного у соцмережах. Втім Дантес розвіяв всі здогадки, зазначивши, що вони з Дашею просто не мають часу на соцмережі. Також шоумен розповів, як ставиться до дітей своєї коханої від Міші Кацуріна.

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