Дантес на тлі чуток про розставання з Кацуріною зробив зізнання про особисте життя: "Я змінився"

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак Володимир Дантес вперше за тривалий час розповів про особисте життя.

Раніше артист тривалий час перебував у стосунках з бізнесвумен Дашею Кацуріною. Проте фани запідозрили щось неладне, коли торік закохані різко припинили з’являлися разом і ділитися спільним контентом. Досі пара не підтвердила чутки про розставання. Проте у шоу «30+» Дантес зізнався, що більше не планує афішувати особисте життя.

«Мені здається, що робити стосунки публічними — це вже точно ні. Я змінився. Раніше хотілося про це розмовляти, щоб всі бачили ваші стосунки, а зараз це вже… Особисте є особистим. А з іншого боку — як це приховувати?» — поділився роздумами музикант.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Водночас Володимир зізнався, що найбільше йому приносить щастя відчуття абсолютної закоханості й шаленої прив’язаності до обраниці. Проте про свій теперішній статус співак однаково прямо не зазначав, а лише згадував, що дійсно нещодавно у нього були непрості періоди у житті.

«Мені подобається бути залежним від людини (у стосунках — прим. ред.). Від кохання я залежний. Люблю кохати й щоб мене кохали, і робити, аби цей період продовжувався. Це щось прекрасне», — замилував Дантес.

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна несподівано порушила мовчання і публічно звернулася до Дантеса із милим компліментом.