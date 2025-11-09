ТСН у соціальних мережах

Дантес натякнув на невзаємне кохання після чуток про розрив з Кацуріною: "Людина не знає"

Артист поділився емоційним дописом про сни, мрії та почуття.

Володимир Дантес

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак Володимир Дантес, якому приписують розрив із дизайнеркою Дашею Кацуріною, заінтригував прихильників новим щирим зізнанням.

У своєму Instagram артист поділився роздумами про сни, емоції та кохання: «Мені дуже рідко сняться сни. Точніше, я їх не памʼятаю. Але буває, коли сильно втомлений чи був емоційний вибух (не важливо — позитивний чи негативний), приходять найяскравіші. Це може бути або про страхи, і вони стають максимально реальними, і добре, що переживаю їх уві сні».

Виконавець зізнався, що найбільше любить сни про мрії та кохання. За його словами, такі сни завжди викликають у нього особливі почуття, навіть якщо вони не мають продовження у реальному житті. Цей зворушливий допис Дантеса одразу викликав хвилю обговорень у Мережі.

«Будучи ще уві сні, я намагаюсь вмовити себе не забути їх. Єдине — не бувало тих, які потім втілювались у реальність. А ще обожнюю, коли приходить у сон кохана людина, навіть якщо ця людина не знає, що вона кохана», — заінтригував знаменитість.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

До слова, Володимир Дантес і Даша Кацуріна почали зустрічатися 2022 року, після розлучення артиста зі співачкою Надею Дорофєєвою. Пара часто ділилася спільними фото, однак останнім часом користувачі помітили, що закохані перестали з’являтися разом у публічному просторі.

Нагадаємо, нещодавно схудлий на 10 кілограмів Володимир Дантес приголомшив прихильників підтягнутим тілом і рельєфним пресом. Артист показав результат своєї наполегливої роботи над собою.

