Дантес натякнув на невзаємне кохання після чуток про розрив з Кацуріною: "Людина не знає"

Український співак Володимир Дантес, якому приписують розрив із дизайнеркою Дашею Кацуріною, заінтригував прихильників новим щирим зізнанням.

У своєму Instagram артист поділився роздумами про сни, емоції та кохання: «Мені дуже рідко сняться сни. Точніше, я їх не памʼятаю. Але буває, коли сильно втомлений чи був емоційний вибух (не важливо — позитивний чи негативний), приходять найяскравіші. Це може бути або про страхи, і вони стають максимально реальними, і добре, що переживаю їх уві сні».

Виконавець зізнався, що найбільше любить сни про мрії та кохання. За його словами, такі сни завжди викликають у нього особливі почуття, навіть якщо вони не мають продовження у реальному житті. Цей зворушливий допис Дантеса одразу викликав хвилю обговорень у Мережі.

«Будучи ще уві сні, я намагаюсь вмовити себе не забути їх. Єдине — не бувало тих, які потім втілювались у реальність. А ще обожнюю, коли приходить у сон кохана людина, навіть якщо ця людина не знає, що вона кохана», — заінтригував знаменитість.

До слова, Володимир Дантес і Даша Кацуріна почали зустрічатися 2022 року, після розлучення артиста зі співачкою Надею Дорофєєвою. Пара часто ділилася спільними фото, однак останнім часом користувачі помітили, що закохані перестали з’являтися разом у публічному просторі.

