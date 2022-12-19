Дантес назвав артиста, що став для нього "відкриттям року": "У мене сльози, коли слухаю його пісні"

Ведучий та стендапер Володимир Дантес назвав ім'я українського артиста, який став для нього "відкриттям року".

У програмі Даші Астаф'євої "Такі Страви" шоумен поділився, що він познайомився з творчістю електронного музиканта-початківця. Саме треки thekomakoma Дантеса просто "розривають".

"Зараз мені подобається thekomakoma. Це просто розрив. Усі пісні, які в нього, я всі переслухав. Він просто класний. Я слухаю, про що він співає, і мене просто розриває. Він зібрав 400 тисяч гривень на концертах та віддав всі гроші на ЗСУ. Мене просто розривають тексти. У мене сльози на очах, коли слухаю його пісні. Начебто всі веселі, а насправді дуже глибоко. І для мене це відкриття реально цього року", - поділився Дантес.

thekomakoma

Володимир також зазначив, що йому подобаються останнім часом більш веселі пісні, адже хочеться більше позитиву, аніж негативу.

"Досить сумних пісень. KOLA класні пише пісні. Мені подобаються зараз всі пісні, які радісні, а не сумні. Хочеться більше позитиву", - розповів Дантес.

Зазначимо, thekomakoma – молодий співак-початківець, який створює електронну музику. Артист прославився завдяки багатьом треками, а його пісні "Сонечко" і "Зірочки" стали хітами у TikTok.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповів про спілкування з військовими та волонтерами, які їздять у гарячі точки. Музикант поділився, що був просто приголомшений почуттям гумору захисників.

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