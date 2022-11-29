Дантес назвав причини розлучення з Надею Дорофєєвою: "Це на совісті вже не моїй"

Український виконавець Володимир Дантес розповів про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою, з якою був у шлюбі шість років.

Як зізнався артист, між ними вже давно виникли непорозуміння. У лютому цього року Надя і Вова вирішили пожити окремо, аби зрозуміти, чи треба їм ці стосунки.

"Для себе я відповів, ще коли ми розходилися: на початку лютого. Тоді я для себе відповів, що ми реально не кохаємо одне одного. І тоді ти приймаєш рішення: "Давай, напевно, жити окремо". І ми думали місяць подумати, типу дати час, але почалася війна повномасштабна, потім щось там ще", - розповів Дантес в інтерв'ю "Розмова".

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Виконавець пояснив, які він бачив проблеми у стосунках з Надею Дорофєєвою. Артист розумів, що йому треба було пожити для себе, адже він надто багато віддавався дружині. Також Дантес помітив, що між ними ставало дедалі менше чого спільного.

"Я в якийсь момент почав розуміти, що мені треба пожити для себе. Мені здавалося, що я занадто багато живу для своєї дружини. Потім думаю, що треба зайнятися собою. Ти бачиш, що ви все більше і більше стаєте особистостями, в яких мало чого спільного", - поділився співак.

Також Дантес додав, що були й інші причини їхнього розлучення, про які він й сам зрозумів лише згодом. Утім, за словами співака, це не йому розповідати вже.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: Світське життя

"Так, там є й інші проблеми, про які я точно не буду розповідати. Але до 1-2 лютого у мене ось така картинка, далі у мене картинка взагалі інша. І причини інші. Але це на совісті вже не моїй. І це не мені розповідати. У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть. А зараз такий: "Оце я вирішив, нехай так і буде". То далі… не мені з тією кармою жити", - поділився Володимир.

Зазначимо, на початку весни Надя і Вова приголомшили новиною, що розлучаються. Дорофєєва довго не сумувала на самоті, а розпочала стосунки із ресторатором Мішею Кацуріним. Вова ж, своєю чергою, теж знайшов нову дівчину. Він почав зустрічатися з Дашею Кацуріною, колишньою дружиною Міші.

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