Дантес неочікувано "одружився" з відомою українською співачкою: MONATIK був на весіллі

MONATIK, Дантес та KOLA / © пресслужба MONATIK

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Український співак Володимир Дантес нечікувано одружився з артисткою KOLA. На екстравагантному весіллі серед запрошених гостей був виконавець MONATIK.

Проте є один нюанс. Річ у тім, що це не справжнє дійсно, а кадри з нового кліпу MONATIK. Артист представив нову роботу, яка отримала назву «Тому що…» Це, так би мовити, перший акт амбітного музичного арт-проєкту: мюзиклової відеотрилогії з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну й складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика й кіно існують нероздільно.

Кадр із кліпу MONATIK / © пресслужба MONATIK

Легка, мелодійна й водночас глибока композиція поєднує фірмову стилістику MONATIK, сучасне попзвучання та приспів, що залишається зі слухачем надовго. «Тому що…» запам’ятовується від перших секунд, а відеоробота перетворює цю історію на справжній мюзикл-весілля.

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Дмитро Монатік представляє трилогію, у якій кожен герой — окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом першої відеороботи Дантес та KOLA одружуються, Michelle Andrade стає дружкою нареченої, а BRYKULETS робить найнесподіваніше — співає голосом самого MONATIK.

Кадр із кліпу MONATIK / © пресслужба MONATIK

Перший акт «Тому що…» вже на YouTube. Згодом вийде другий та третій — «НуМо» і «АнгелаМ». А поки що MONATIK залишає лише натяк: усе не те, чим здається.

Це не три окремі відеороботи, а три акти однієї драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. Пропустити бодай один — означає не зрозуміти ціле. Це трилогія, яку треба дивитися від першого до останнього кадру. Ідея належить MONATIK, а втілити її в життя зміг режисер Руслан Махов — разом вони перетворили музичний реліз на повноцінне кіновисловлювання.

Нагадаємо, нещодавно співак Муаяд представив чуттєву новинку. 20-річний артист розчулив емоційною історією про залежність від почуттів.

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