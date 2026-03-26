Дантес неочікувано заговорив за ексдружину Дорофєєву й оцінив її талант: "Я Наді це казав"
Артист склав власний рейтинг і пожартував про дуети з колегами.
Український співак Володимир Дантес уперше за тривалий час згадав свою колишню дружину Надю Дорофєєву.
Виконавець раніше майже не зачіпав тему розлучення, але цього разу ім’я колишньої пролунало у неочікуваному контексті. Дантесу запропонували скласти рейтинг найкращих українських співачок, і він підійшов до завдання доволі об’єктивно.
Перше місце артист віддав Наталії Могилевській, з якою знайомий ще від часів участі в «Фабриці зірок». Також до списку увійшли Олександра Кольцова (солістка гурту «Крихітка»), Анна Трінчер, Тіна Кароль та Аліна Гросу. Окремо у своєму рейтингу він згадав і Надю Дорофєєву, підкресливши її стабільно сильні позиції в українському шоубізнесі.
Водночас співак з гумором розповів про бажання записати дует із виконавицею KOLA. За словами Дантеса, склалася кумедна ситуація: він чи не єдиний артист, з яким не співала ані Дорофєєва, ані KOLA.
«Я Наді це казав, що вона співала з багатьма людьми, крім мене. У KOLA теж майже немає людей, з ким би вона не заспівала. Я їй прямо кажу: „Настю, у мене що, з рота погано пахне?“. Чесно, я принципово чекаю, коли вона скаже: „Вов, давай фіт“», — пожартував артист в коментарі «Нашому радіо».
