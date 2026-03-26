Дантес неочікувано заговорив за ексдружину Дорофєєву й оцінив її талант: "Я Наді це казав"

Володимир Дантес, Надя Дорофєєва

Український співак Володимир Дантес уперше за тривалий час згадав свою колишню дружину Надю Дорофєєву.

Виконавець раніше майже не зачіпав тему розлучення, але цього разу ім’я колишньої пролунало у неочікуваному контексті. Дантесу запропонували скласти рейтинг найкращих українських співачок, і він підійшов до завдання доволі об’єктивно.

Перше місце артист віддав Наталії Могилевській, з якою знайомий ще від часів участі в «Фабриці зірок». Також до списку увійшли Олександра Кольцова (солістка гурту «Крихітка»), Анна Трінчер, Тіна Кароль та Аліна Гросу. Окремо у своєму рейтингу він згадав і Надю Дорофєєву, підкресливши її стабільно сильні позиції в українському шоубізнесі.

Надя Дорофєєва

Водночас співак з гумором розповів про бажання записати дует із виконавицею KOLA. За словами Дантеса, склалася кумедна ситуація: він чи не єдиний артист, з яким не співала ані Дорофєєва, ані KOLA.

«Я Наді це казав, що вона співала з багатьма людьми, крім мене. У KOLA теж майже немає людей, з ким би вона не заспівала. Я їй прямо кажу: „Настю, у мене що, з рота погано пахне?“. Чесно, я принципово чекаю, коли вона скаже: „Вов, давай фіт“», — пожартував артист в коментарі «Нашому радіо».

