Дантес несподівано виконав хіт ексдружини Наді Дорофєєвої про "розбите серце"

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

Реклама

На благодійному пісенному проєкті «Нашебачення» у центрі уваги опинився виступ співака Володимира Дантеса, під час якого він виконав хіт колишньої дружини — артистки Наді Дорофєєвої — «Кохаю, але не зовсім».

Під час чергового етеру шоу ситуація різко змінилася через повітряну тривогу. Учасники змушені були перейти в укриття, але формат не зупинився. Трансляція продовжилася в режимі імпровізації. Глядачі в YouTube-чаті активно пропонували пісні для виконання. До імпровізованої сцени долучилися Володимир Дантес, Даша Кубік і Фіма Константиновський. Вони виконували різні популярні треки просто в укритті. Стався живий музичний джем.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Після завершення тривоги шоу повернулося до звичного формату, але несподіванки не закінчилися. Саме тоді Володимир Дантес вирішив виконати пісню своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої «Кохаю, але не зовсім». Цей номер одразу привернув увагу глядачів, адже трек має особливу історію, пов’язану з періодом після їхнього розлучення. Глядачі буквально засипали чат трансляції на каналі

BADstreet Boys реакціями під час виконання.

Реклама

Відомо, що композицію Надя Дорофєєва створювала у творчій співпраці з Іваном Клименком і Михайлом Кацуріним. Робота над нею тривала 2022 року, а офіційний реліз відбувся 2023-го. Пісня стала однією з найемоційніших у її сольній кар’єрі та швидко здобула популярність серед слухачів.

Нагадаємо, нещодавно 37-річний Дантес блиснув своїм сталевим пресом і викликав фурор у Мережі.

Новини партнерів