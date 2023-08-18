Дантес новою піснею, яку присвятив померлому батьку і спогадам про Крим, довів маму до сліз

Співак і шоумен Володимир Дантес випустив нову емоційну композицію "Кити", яка увійшла до однойменного мініальбому виконавця.

Настрій альбому - справжнє життя без прикрас: минуле та майбутнє, де співак постає відвертим та справжнім. Як розповів Володимир, пісня "Кити" народилася спонтанно під час репетиції:

"Разом з Ігорем Кириленком, саунд-продюсером, ми писали музику на його студії. Він просто почав награвати акорди старої пісні, яку я колись придбав, а я – наспівувати мелодію. Перекроївши її наново, в той же день я почав писати текст. Реально це мало такий вигляд, ніби моя підсвідомість просто видавала слова: я не знаю, чому і про що я пишу. І тільки коли Даша ввімкнула моїй мамі цей трек, мама заплакала, бо вона була першою, хто зрозумів, що таки видала моя підсвідомість", - розповів Володимир.

"Кити" – пісня про батька Володимира, про дитинство в Криму, про щасливі миті разом та мрії. Коли Володимир був ще маленьким хлопчиком, вони з батьком і мамою завжди їздили до дідуся та брата в Крим на 20 днів – саме стільки днів давали батькові на відпочинок.

"Там я навчився плавати, стрибати у воду, робити кульбіти. Найщасливіші з моїх спогадів. Мого батька не стало дуже давно, коли мені було 22. Тому слова "в голові судома" – якраз про нього, адже в тата неочікувано стався інсульт", – розповідає артист.

І пісня "Кити", і кліп, режисеркою якого стала Юлія Паскаль – це підсвідомо дуже особиста пісня про внутрішній стан і про дитинство, про батька, про все, що уламками пам'яті живе всередині. Вода у відеороботі символізує життя, а кити – як алегорія того вічного, на чому тримається світ.

Міні-альбом КИТИ увібрав в себе і пісні, яким артист дав нове життя українською, наприклад "Сумні танці" та "Саша", і декілька нових треків: "Кити", "Виховую дітей" та "Бути з тобою *^.^*" та інші.

Нагадаємо, раніше дівчина Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася фрагментом їхньої особистої переписки. У ній Кацуріна показала, як натякає Дантесу на весілля.

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