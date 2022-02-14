DANTES ошелешив кавером на хіт Євгенії Власової "Ветер надежды"

Артист дав нове звучання відомому треку.

Співак, блогер і телеведучий Володимир Дантес представив нове звучання хіта Євгенії Власової "Ветер надежды".

Свою версію пісні він представив на першому сольному концерті в грудні, а тепер кавер доступний на музичних платформах та YouTube.

"Мені завжди подобалася Євгенія Власова, який вона має вигляд та як співає. Вона надзвичайно класна артистка! Женя співає "Ветер надежды" дуже тепло та ясно. Мені хотілося зробити щось подібне. Але вийшло навпаки – я зробив її важчою за допомогою аранжування. Насправді ця пісня може бути будь-якою. Я вдячний Жені, що вона дозволила виконати цей трек і тішуся, що можу дозволити собі співати пісні, які подобаються", – поділився Володимир Дантес.

Володимир Дантес / Пресслужба DANTES

Зі свого боку, виконавиця хіта Власова поділилася, що свого часу піснею цікавилися і кліпмейкер Алан Бадоєв, і продюсер Юрій Нікітін для своїх артистів. Втім, тоді співачка "не відчувала потоку, аби поділитися нею".

"Зараз відчуваю, що це саме той момент, коли можу поділитися нею. Роблю це з великою радістю, адже шалено люблю Дантеса та Надю Дорофєєву. Ця пара для мене абсолютно унікальна. Тож ділюсь цим потоком на благо", – прокоментувала Євгенія.

instagram.com/eygeniavlasova

За словами Дантеса, нова версія треку народилася за одну репетицію перед концертом. Він одразу розумів, як має звучати кавер. Разом із саундпродюсером та композитором Ігорем Кириленком артист зробив аранжування, додавши хор та електрогітару.

Зауважимо, прем'єра пісні Євгенії Власової відбулася 2003 року разом із однойменним альбомом.

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