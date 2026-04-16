Дантес після невдалих стосунків видав неочікувану фразу й заінтригував фанів

Артист ретельно приховує особисте життя, але все ж невпинно підігріває інтерес.

Віра Хмельницька
Володимир Дантес

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак Володимир Дантес несподівано заінтригував фанів різким коментарем про особисте життя.

Артист долучився до обговорення під дописом блогера Володимира Харби у Threads, де той поцікавився у підписників, де й у якому віці вони знайшли своє кохання. Серед решти юзерів на це неочікувано відповів Дантес. І зробив він це коротко, але загадково й дуже емоційно.

«Там історія — п*зд*ць», — написав співак, не вдаючись у деталі.

Коментар Володимира Дантеса у Threads

Його фраза миттєво викликала бурхливу реакцію в Мережі — коментар зібрав десятки тисяч вподобайок і сотні обговорень. Користувачі почали будувати здогадки, про які ж саме його колишні стосунки йдеться, та просити артиста розкрити більше подробиць.

  • Ми не поспішаєм

  • І звали її, починається на «Н», а закінчується на «адя»?

  • Та як знайшли поф*г, там історія як розійшлись цікава

  • Чого тут всі завелись за Надю? Якщо тут має бути історія кохання з Дашою?

До слова, раніше Дантес перебував у шлюбі зі співачкою Надею Дорофєєвою — пара була разом від 2016 до 2022 року та розійшлася без публічних скандалів. Згодом співак почав стосунки з бізнесвумен Дашею Кацуріною. Тривалий час вони ділилися романтичним контентом. Та ще від минулого року пара зовсім не дає про себе знати. Тож фанати тривалий час пліткують про їхній розрив, а зірки ж у відповідь нічого не коментують.

Своєю чергою Дантес дотепер приховує свій сімейний статус, але його останнє зізнання про особисте життя лише додало інтриги.

