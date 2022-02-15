Дантес поділився історією, чому почав палити: "У мене був надто дзвінкий голос"

Дантес поділився історією, чому почав палити: "У мене був надто дзвінкий голос"

Співак також розповів, як йому вдалося припинити палити.

Український співак та шоумен Володимир Дантес раніше був затятим курцем.

Як зізнався виконавець, він почав палити у 23 роки через те, що у нього був надто дзвінкий голос, а йому ж хотілося, аби він був більш мужнім.

"Я пам'ятаю першу цигарку. Як же мені було зле. Але повертаємось до мужності. Я мужик. Це просто ініціація, далі все буде гаразд. Так і сталося. Більше мені не було зле від цигарок", - поділився співак.

Так артист і почав активно палити. Йому подобався цей процес і він відчував себе дорослим. Так тривало три-чотири роки, але потім Володимир вирішив щось змінювати.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Роки 3-4 курив цигарки, доки не задовбав сморід від них. Смердить все! Особливо взимку, коли куриш на вулиці, заходиш, і ти стаєш епіцентром смороду для всіх і для себе", - говорить Дантес.

Тому артист почав палити електронні цигарки. У виконавця покращилося здоров'я, втім, він все одно був залежним від паління.

"Я не міг просто дихати повітрям. Проблема у мені. У моїй силі духу. Намагався кинути багато разів. Але, мабуть, не був готовий. І ось визнав, що мені потрібна допомога, став її шукати", - додав співак.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Виконавець знайшов книгу, завдяки якій зміг покинути палити. Співак говорить, що його здоров'я покращилося. Тому наразі він не палить.

"Я багато займаюся спортом. Сила, швидкість, витривалість – все покращилося у два-три рази. Шкіра, дихання, повернулися до мене мої високі ноти", - поділився артист.

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