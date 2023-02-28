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Дантес поділився своїм враженням від пісні Потапа про волонтерів: "Коментарі кажуть самі за себе"

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Дантес поділився своїм враженням від пісні Потапа про волонтерів: "Коментарі кажуть самі за себе"

Співак прокоментував свіжий трек колеги.

Український співак Володимир Дантес поділився своїми думками щодо нової пісні Потапа під назвою "Волонтер".

Багато користувачів Мережі розкритикували виконавця за неоднозначні рядки у пісні та написали гнівні коментарі. На думку Дантеса, можливо, в чомусь слухачі і мають рацію, але в той самий момент співак припустив, що у Потапа просто таке уявлення про роботу волонтерів.

"Коментарі кажуть самі за себе. Але з іншого боку, чесно, я дуже добра людина і в якийсь момент я подумав, поставив себе на його місце, може він так уявляє собі волонтерство", - сказав Дантес в інтерв'ю "Ґрунт".

Втім, Володимир впевнений, що пісня та реакція слухачів на неї стане для Потапа гарним досвідом.

"Це досвід. Це класний досвід для будь-якого артиста і ти на ньому навчишся робити щось інше", - сказав Дантес.

Загалом, на думку Володимира, зараз в українській музиці з'явилося багато так званої "шароварщини", адже майже кожен артист намагається випустити трек про війну.

"Нажаль, артисти, ми зробили "байрактар", "безпілотніки", "дрони", "калина" - шароваршиною. Це, як у книжках показували раніше, як українці одягалися - в оці шаровари, дівчата з вінками, хоча це не правда, це "совкова" історія. І ми ось так зробили. Чим більше слів про війну, тим більше гірше. Повинні бути пісні в тематиці цього часу, але мене більше надихає писати щось ліричне чи просто позитивне", - поділився Дантес.

Зазначимо, що раніше по новій пісні Потапа "проїхалася" 22-річна дівчина Володимира Остапчука. Дівчина гостро розкритикувала трек про волонтерів.

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Дата публікації
Перегляди
901
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