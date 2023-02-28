Дантес поділився своїм враженням від пісні Потапа про волонтерів: "Коментарі кажуть самі за себе"

Український співак Володимир Дантес поділився своїми думками щодо нової пісні Потапа під назвою "Волонтер".

Багато користувачів Мережі розкритикували виконавця за неоднозначні рядки у пісні та написали гнівні коментарі. На думку Дантеса, можливо, в чомусь слухачі і мають рацію, але в той самий момент співак припустив, що у Потапа просто таке уявлення про роботу волонтерів.

"Коментарі кажуть самі за себе. Але з іншого боку, чесно, я дуже добра людина і в якийсь момент я подумав, поставив себе на його місце, може він так уявляє собі волонтерство", - сказав Дантес в інтерв'ю "Ґрунт".

Втім, Володимир впевнений, що пісня та реакція слухачів на неї стане для Потапа гарним досвідом.

"Це досвід. Це класний досвід для будь-якого артиста і ти на ньому навчишся робити щось інше", - сказав Дантес.

Загалом, на думку Володимира, зараз в українській музиці з'явилося багато так званої "шароварщини", адже майже кожен артист намагається випустити трек про війну.

"Нажаль, артисти, ми зробили "байрактар", "безпілотніки", "дрони", "калина" - шароваршиною. Це, як у книжках показували раніше, як українці одягалися - в оці шаровари, дівчата з вінками, хоча це не правда, це "совкова" історія. І ми ось так зробили. Чим більше слів про війну, тим більше гірше. Повинні бути пісні в тематиці цього часу, але мене більше надихає писати щось ліричне чи просто позитивне", - поділився Дантес.

Зазначимо, що раніше по новій пісні Потапа "проїхалася" 22-річна дівчина Володимира Остапчука. Дівчина гостро розкритикувала трек про волонтерів.

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