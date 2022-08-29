Дантес показав миле відео з Кацуріною та зізнався, куди вони разом підуть

Український співак Володимир Дантес все більше підігрів чутки про їхній роман з бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Український виконавець Володимир Дантес нині перебуває у Польщі.

Так, у Варшаві у артиста запланований благодійний концерт у рамках туру "Доброго вечора, ми з України". Якщо ж до Німеччини співак не встиг доїхати через затори, то у Польщі він однозначно виступить.

"Ми вирушаємо у благодійний Standup тур у рамках благодійного туру "Доброго вечора, ми з України". Я точно не запізнюся, як це було з Берліном. Тому що я вже приїхав до Варшави. Звідси буду вирушати до всіх інших міст та країн", - поділився Володимир.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Цікаво те, що Дантеса прийшла підтримати Даша Кацуріна, з якою йому приписують роман. Так, вони разом підуть на благодійний концерт.

Про це повідомив сам Володимир та показав миле відео з Дашею. Щоправда, вона не хотіла, аби виконавець записував цей ролик.

"Я хочу записати сторіз з цією жінкою, але вона говорить, що жахливе світло", - додав артист.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зазначимо, після розлучення з Дорофєєвою, Дантесу почали приписувати роман з колишньою дружиною нинішнього бойфренда Наді – Дашею Кацуріною. Парочка не приховує, що проводить час разом. Утім, вони не коментують чутки про їхній роман.

Читайте також: