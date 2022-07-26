Дантес показав ніжні поцілунки з Кацуріною – фото

Український співак Володимир Дантес все більше підігріває чутки щодо роману з рестораторкою Дашею Кацуріною.

Нещодавно вони разом провели час у Тель-Авіві, а тепер артист показав ніжні поцілунки з ексдружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

У сторіз свого Instagram Володимир розмістив світлини, які вони зробили у фотоавтоматі. На них Вова і Даша дуркували, а на одній – цілувалися в губи.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Щоправда, цей поцілунок зірка назвав "братським".

Нагадаємо, 18 березня Надя Дорофєєва і Влодимир Дантес оголосили, що розлучаються після шести років шлюбу. Згодом з'ясувалося, що Надя почала зустрічатися з відомим українським ресторатором Мішею Кацуріним.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тим часом Дантесу почали приписувати роман з Дашею Кацуріною – ексдружиною Михайла. Тим більше співак не приховує, що активно проводить з нею час: то вони вулицями Києва гуляли, то разом готували, то Володимир проводив Дашу на потяг, то вони разом їздили до Тель-Авіва.

Даша Кацуріна і Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

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