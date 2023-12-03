Дантес показав рідкісне романтичне селфі з Кацуріною і як катав її сина на санчатах

Закохані розповіли, як разом проводять час.
Шоумен Володимир Дантес не припиняє вкотре доводити, що з нього вийшов би чудовий батько і зразковий сім'янин.
Так от, цього разу обраниця Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна показала, як вони разом з її дітьми від Міші Кацуріна провели вікенд. Як раніше зізнавалася Даша, вона серйозно захворіла і вперше за тривалий час вийшла на вулицю.
Дантес з Кацуріною поділилися з фанами рідкісним романтичним селфі, а також як провели час з дітьми Даші – 7-річною донькою Олександрою та дворічним сином Іваном. Володимир влаштував сину коханої традиційну зимову забавку і покатав хлопчика на санчатах. А от Олександра вирішила спробувати, який на смак сніг.
Нагадаємо, що днями Даша Кацуріна зізналася, що серйозно захворіла і поділилася, що у неї паратонзиліт – запалення навколомигдаликової клітковини, яка виникає внаслідок проникнення інфекції за межі її капсули під час, або після тонзиліту. Така хвороба трапляється на 10-15 людей з 10 тисяч населення. Також бізнесвумен показала, як коханий, Володимир Дантес її турботливо лікував і робив уколи у п'яту точку.
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