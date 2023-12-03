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Дантес показав рідкісне романтичне селфі з Кацуріною і як катав її сина на санчатах

Дантес показав рідкісне романтичне селфі з Кацуріною і як катав її сина на санчатах

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
975
Час на прочитання
2 хв
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Дантес показав рідкісне романтичне селфі з Кацуріною і як катав її сина на санчатах

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Закохані розповіли, як разом проводять час.

Шоумен Володимир Дантес не припиняє вкотре доводити, що з нього вийшов би чудовий батько і зразковий сім'янин.

Так от, цього разу обраниця Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна показала, як вони разом з її дітьми від Міші Кацуріна провели вікенд. Як раніше зізнавалася Даша, вона серйозно захворіла і вперше за тривалий час вийшла на вулицю.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес з сином Даші Кацуріної / © instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес з сином Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дантес з Кацуріною поділилися з фанами рідкісним романтичним селфі, а також як провели час з дітьми Даші – 7-річною донькою Олександрою та дворічним сином Іваном. Володимир влаштував сину коханої традиційну зимову забавку і покатав хлопчика на санчатах. А от Олександра вирішила спробувати, який на смак сніг.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес показали, як провели вікенд

Даша Кацуріна та Володимир Дантес показали, як провели вікенд

Нагадаємо, що днями Даша Кацуріна зізналася, що серйозно захворіла і поділилася, що у неї паратонзиліт – запалення навколомигдаликової клітковини, яка виникає внаслідок проникнення інфекції за межі її капсули під час, або після тонзиліту. Така хвороба трапляється на 10-15 людей з 10 тисяч населення. Також бізнесвумен показала, як коханий, Володимир Дантес її турботливо лікував і робив уколи у п'яту точку.

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Дата публікації
Перегляди
975
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