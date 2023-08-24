Дантес показав рідкісні фото з коханою Кацуріною та привітав з Днем Незалежності

Український шоумен Володимир Дантес привітав шанувальників з Днем Незалежності.

На сторінці в Instagram співак і стендапер запостив рідкісні фотографії зі своєю дівчиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною. На фото вона зображена, коли вивішує прапор України.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

На іншому фото Дантес показав, як ніжно обіймає кохану. Також Володимир зізнався в любові Україні.

"Я обожнюю Україну! Тут все, що я люблю! Моя родина, кохання – Даша Кацуріна, друзі, міста, природа, люди! Все найкраще! Хочу розвиватися разом зі своєю країною, хочу простого людського "від'*б*ться" від нас. Слава Героям! Слава всім, хто віддав своє життя за незалежність! Слава Україні", – написав Дантес.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес розповів, за що любить Україну / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, тиждень тому Володимир Дантес випустив мініальбом "Кити" та емоційну пісню з однойменною назвою. У цьому треку артист поділився спогадами про Крим і про свого померлого батька. Шоумен зізнався, що піснею "Кити" довів свою маму до сліз.

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