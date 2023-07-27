Дантес показав рідкісні фото з мамою і розчулив, як вона спілкується з Кацуріною та її дітьми

Український шоумен Володимир Дантес розповів про свято у його родині.

Сьогодні, 27 липня, день народження святкує мама ведучого та музиканта Марія Олексіївна. В сторіз своєї сторінки в Instagram Дантес показав, як проводить цей день.

Володимир та його обраниця Даша Кацуріна разом з дітьми від самого ранку привітали маму, а потім вирушили з нею на прогулянку. Зокрема, у фотоблогу Дантес показав, як провів час з рідними людьми на Івано-Франківщині, у селі Криворівня. Там родина зайшла до улюбленого храму Кацуріної Різдва Пресвятої Богородиці.

Мама Володимира Дантеса / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Як пожартував Дантес, його мама біля храму хотіла нарвати квітів. Також, судячи з відео з мамою і Дашею, вони чудово поладнали. Ба більше, мама Дантеса полюбила дітей Кацуріної як рідних онуків:

"Мама в свій день народження в'яже Саші (донька Кацуріної - прим.ред.) кофтинку. Ми завжди для всіх", - поділився Володимир.

Мама Володимира Дантеса з Кацуріною і її донькою / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес з мамою, Дашею Кацуріною та її донькою / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Даша Кацуріна з донькою / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розвіяв чутки про те, що розійшовся з рестораторкою Дашею Кацуріною. Він показав, як вони разом з Дашею та її дітьми від ексчоловіка Міші Кацуріна – 7-річною Сашею та дворічним Іваном проводять час.

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