Дантес показав рідного брата, який старший від нього на 15 років – фото

Так, виконавець прилетів до Ізраїлю на благодійний концерт на підтримку нашої держави "Доброго вечора, ми з України". Він відбудеться 11 липня у Тель-Авіві.

Там зірка зустрівся з рідними людьми – братом та племінником, якого вперше побачив наживо. Про це виконавець розповів прихильникам в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Цікаво, що між Сергієм та Вовою різниця у 15 років. А народилися вони в один день.

Також зірка зізнався, що перебувати в Ізраїлі йому дуже незвично. Зокрема, бачити і чути гул літаків.

"Ти постійно хочеш кудись піти сховатись, бо думаєш, що зараз почнеться атака", – зізнався він.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, нещодавно Дантес заявив, що після розлучення з Дорофєєвою більше не хоче мати публічні стосунки. Тепер він триматиме особисте подалі від людських очей.

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