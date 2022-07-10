Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дантес показав рідного брата, який старший від нього на 15 років – фото

Дата публікації
Перегляди
1441
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дантес показав рідного брата, який старший від нього на 15 років – фото

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Відомий український співак Володимир Дантес показав свого рідного брата Сергія.

Так, виконавець прилетів до Ізраїлю на благодійний концерт на підтримку нашої держави "Доброго вечора, ми з України". Він відбудеться 11 липня у Тель-Авіві.

Там зірка зустрівся з рідними людьми – братом та племінником, якого вперше побачив наживо. Про це виконавець розповів прихильникам в Instagram-stories.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Цікаво, що між Сергієм та Вовою різниця у 15 років. А народилися вони в один день.

Також зірка зізнався, що перебувати в Ізраїлі йому дуже незвично. Зокрема, бачити і чути гул літаків.

"Ти постійно хочеш кудись піти сховатись, бо думаєш, що зараз почнеться атака", – зізнався він.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, нещодавно Дантес заявив, що після розлучення з Дорофєєвою більше не хоче мати публічні стосунки. Тепер він триматиме особисте подалі від людських очей.

Читайте також:

Наступна публікація