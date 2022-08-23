Дантес показав тату на його тілі, присвячене Харкову: "Що означають ці цифри"

Український співак Володимир Дантес вирішив зробити так, щоб згадка про його рідний Харків завжди була з ним.

Виконавець Володимир Дантес набив на тілі татуювання, яке присвятив рідному місту.

До слова, чи не щодня російські окупанти безжально обстрілюють Харків. І Дантесу, який родом із цього міста, неабияк болить, коли він бачить, як загарбники руйнують його малу батьківщину.

Тож аби показати свою відданість Харкову і мати постійно з собою згаду про нього, артист набив на руці татуювання, яке присвятив місту.

Володимир Дантес присвятив нове тату Харкову / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Загалом, до вибору тату Дантес підійшов відповідально. Першою чергою, харків'яни зрозуміють значення татуювання Володимира. На руці Дантеса красуються цифри "057", телефонний код Харкова, та перші букви назви рідного міста – "ха".

"Для тих, хто досі не зрозумів, що означають ці цифри. Це телефонний код Харкова! Це місто назавжди у моєму серці", - поділився Дантес.

Володимир Дантес присвятив нове тату Харкову / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зазначимо, від початку повномасштабної війни чимало українських зірок зробили патріотичні татуювання, аби наглядно показати свою любов до батьківщини. Редакція сайту ТСН.ua зібрала нові тату знаменитостей.

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