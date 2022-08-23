Дантес показав тату на його тілі, присвячене Харкову: "Що означають ці цифри"

Український співак Володимир Дантес вирішив зробити так, щоб згадка про його рідний Харків завжди була з ним.
Виконавець Володимир Дантес набив на тілі татуювання, яке присвятив рідному місту.
До слова, чи не щодня російські окупанти безжально обстрілюють Харків. І Дантесу, який родом із цього міста, неабияк болить, коли він бачить, як загарбники руйнують його малу батьківщину.
Тож аби показати свою відданість Харкову і мати постійно з собою згаду про нього, артист набив на руці татуювання, яке присвятив місту.
Загалом, до вибору тату Дантес підійшов відповідально. Першою чергою, харків'яни зрозуміють значення татуювання Володимира. На руці Дантеса красуються цифри "057", телефонний код Харкова, та перші букви назви рідного міста – "ха".
"Для тих, хто досі не зрозумів, що означають ці цифри. Це телефонний код Харкова! Це місто назавжди у моєму серці", - поділився Дантес.
Зазначимо, від початку повномасштабної війни чимало українських зірок зробили патріотичні татуювання, аби наглядно показати свою любов до батьківщини. Редакція сайту ТСН.ua зібрала нові тату знаменитостей.
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