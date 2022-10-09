Дантес показав, як путіністи почали йому писати лайливі образи після вибуху на Кримському мосту

Путіністи звинуватили співака, що він нібито сміється "над чужим горем".

Стендапера та шоумена Володимира Дантеса, як і багатьох українців, потішила новина про вибух на Кримському мосту.

Виконавець у своєму Instagram після такої радісної події публікував різні жарти на цю тему. Утім, путіністам це було не до вподоби, тож вони почали писати гнівні повідомлення артисту.

Дантес показав одне з них, де росіянка звинуватила співака, що він нібито "сміється над чужим горем" та назвала його "нацистом".

"Г*ндон ти, над горем людей сміятися. Нацист є**чий", - гнівно написала росіянка.

Погрози, які пишуть Дантесу путіністи / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дантес вирішив не відповідати путіністці, а лише залишив коротке повідомлення: "Ой)".

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Кримському мосту прогримів вибух, що призвів до масштабної пожежі. Українців потішила ця новина. Зірки шоубізнесу стали ділитися своїми реакціями у соцмережах. Хтось пожартував про вибухи на Кримському мосту, а хтось так привітав кремлівського диктатора з днем народження.

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