Дантес повідомив про важливе рішення з Кацуріною і показався у неї в ногах

Український шоумен та співак Володимир Дантес днями відіграв сольний концерт у Львові.

Як розповів і Вова, і його кохана, бізнесвумен Даша Кацуріна, вони вперше за тривалий час нарешті возз'єдналися і провели час разом у місті Лева. Щоправда, Володимир потролив свою дівчину, зазначивши, шо вона майже весь час була в робочих зумах.

Тим не менш, побути вдвох закохані теж знайшли час. Так от, Дантес показав, як вони з Кацуріною гуляли Львовом.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Даша, своєю чергою, поділилася кадрами, як вони проводили час вдома. Так, Володимир турботливо готував для коханої, а також Кацуріна показала, як вони бешкетували у ліжку.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

А під час свого концерту у Львові, де, до речі, був аншлаг, зі сцени Дантес поділився з фанами радісною звісткою. Так, Володимир повідомив, що його обраниця Даша Кацуріна разом з дітьми від ексочоловіка Міші Кацуріна прийняла рішення з Варшави, де вона була останній рік, повернутися до Києва. І тепер Дантес з Кацуріною будуть проводити набагато більше часу разом.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна розповіла, як сходила на сесію з сексологом і про завдання, яке спеціаліст їй дав зробити. У підсумку бізнесвумен чесно відповіла на запитання, навіщо їй Дантес.

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