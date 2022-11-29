Дантес пояснив, чому до 24 лютого розмовляв російською: "Я саме та людина, яка казала – яка різниця"

Знаменитість пояснив, чому до початку повномасштабної війни не переходив на українську мову.
Український співак Володимир Дантес розповів, що змушувало його до 24 лютого розмовляти російською мовою.
Як пояснив виконавець, він виріс у російськомовній родині, його довкола оточувала саме ця мова. Утім, у школі він навчався українською, коли виступав на сцені, теж розмовляв державною. Також Дантесу подобався саме український переклад кінокартин. Утім, Дантес розмовляв російською.
"Я саме та людина, яка розмивала кордони. Я саме та людина, яка казала - "да какая разница". Я виріс у російськомовній родині. У мене навколо була російська мова. І я такий: "Ну, живу я в Україні, нічого такого страшного немає. Є ось українська - державна мова, ось є російська". Серіал "Друзі", мультики були українською. Мені подобався україномовний переклад, він найкрутіший. Але розмовляв я російською. І я топив за це", - розповів Дантес в інтерв'ю "Розмова".
Як зізнався Володимир, він до кінця раніше не усвідомлював важливість розмовляти саме українською. Виконавцеві здавалося, що нема різниці, якою мовою спілкуватися.
"У 2015-16 роках почали, як мені здавалося, пресувати людей, які розмовляють російською на телебаченні. І я почав ловити наративи ті, які мені ближчі, на кшталт: "А в Австрії взагалі немає рідної мови, але ж вона не припиняє від цього бути країною. А в Бельгії дві мови державні, і це нормально". І я думав: ну, ось вам приклади, що не так? Що не так… 2016 рік… Крим, Донецьк, Луганськ... Я, як егоїстична людина, думав тільки про себе", - поділився співак.
Артист розповів, що він також і боявся переходити на українську. Він вважав, що не зможе вільно висловлювати свої думки.
"Я думав, що я буду смішним українською, я не зможу висловлювати свої думки. Усі наративи, які тільки були, я їх минув. І я хочу сказати тим, хто зараз цими наративами керується: "Ви наближаєтеся до тієї миті, коли ось-ось ви заговорите українською", - поділився музикант.
Нині ж артист спілкується виключно українською: як на сцені, так і в побуті. За словами Дантеса, він переконаний, що до російської більше не повернеться.
"Я зрозумів, що коли ти спілкуєшся російською, ти не можеш потім спокійно переходити на українську, і навпаки. Це різні мови взагалі, вони несхожі, тобі потрібно постійно перемикатися. І я подумав: а взагалі навіщо мені потрібна російська? Щоб що? У який момент мені знадобиться російська? В житті ця мова не знадобиться. Зараз у побуті я взагалі не спілкуюся російською", - зазначив виконавець.
Нагадаємо, раніше Дантес відверто зізнався, як почалися його стосунки з Дашею Кацуріною. Артист пояснив, коли вони зрозуміли, що кохають одне одного.
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