Дантес пояснив, чому до 24 лютого розмовляв російською: "Я саме та людина, яка казала – яка різниця"

Український співак Володимир Дантес розповів, що змушувало його до 24 лютого розмовляти російською мовою.

Як пояснив виконавець, він виріс у російськомовній родині, його довкола оточувала саме ця мова. Утім, у школі він навчався українською, коли виступав на сцені, теж розмовляв державною. Також Дантесу подобався саме український переклад кінокартин. Утім, Дантес розмовляв російською.

"Я саме та людина, яка розмивала кордони. Я саме та людина, яка казала - "да какая разница". Я виріс у російськомовній родині. У мене навколо була російська мова. І я такий: "Ну, живу я в Україні, нічого такого страшного немає. Є ось українська - державна мова, ось є російська". Серіал "Друзі", мультики були українською. Мені подобався україномовний переклад, він найкрутіший. Але розмовляв я російською. І я топив за це", - розповів Дантес в інтерв'ю "Розмова".

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Як зізнався Володимир, він до кінця раніше не усвідомлював важливість розмовляти саме українською. Виконавцеві здавалося, що нема різниці, якою мовою спілкуватися.

"У 2015-16 роках почали, як мені здавалося, пресувати людей, які розмовляють російською на телебаченні. І я почав ловити наративи ті, які мені ближчі, на кшталт: "А в Австрії взагалі немає рідної мови, але ж вона не припиняє від цього бути країною. А в Бельгії дві мови державні, і це нормально". І я думав: ну, ось вам приклади, що не так? Що не так… 2016 рік… Крим, Донецьк, Луганськ... Я, як егоїстична людина, думав тільки про себе", - поділився співак.

Артист розповів, що він також і боявся переходити на українську. Він вважав, що не зможе вільно висловлювати свої думки.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я думав, що я буду смішним українською, я не зможу висловлювати свої думки. Усі наративи, які тільки були, я їх минув. І я хочу сказати тим, хто зараз цими наративами керується: "Ви наближаєтеся до тієї миті, коли ось-ось ви заговорите українською", - поділився музикант.

Нині ж артист спілкується виключно українською: як на сцені, так і в побуті. За словами Дантеса, він переконаний, що до російської більше не повернеться.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я зрозумів, що коли ти спілкуєшся російською, ти не можеш потім спокійно переходити на українську, і навпаки. Це різні мови взагалі, вони несхожі, тобі потрібно постійно перемикатися. І я подумав: а взагалі навіщо мені потрібна російська? Щоб що? У який момент мені знадобиться російська? В житті ця мова не знадобиться. Зараз у побуті я взагалі не спілкуюся російською", - зазначив виконавець.

Нагадаємо, раніше Дантес відверто зізнався, як почалися його стосунки з Дашею Кацуріною. Артист пояснив, коли вони зрозуміли, що кохають одне одного.

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