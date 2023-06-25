Дантес пригадав, як працював ведучим російського шоу: "Просили не згадувати про Україну"

Український співак Володимир Дантес пригадав, як працював ведучим на російському телеканалі.

За словами виконавця, канал хоч і був створений у Росії, однак там працювало 80 відсотків українців. Там Дантес вів розважальне тревел-шоу, де разом з іншими двома ведучими – білорусом та українцем грузинського походження – подорожував країнами світу та куштував різну їжу.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Артист пригадує, що спочатку їх все влаштовувало. Однак згодом на телеканалі почали висувати різні вимоги, зокрема, не згадувати у випусках програми Україну. Останньою краплею для музиканта стала пропозиція зняти проєкт в анексованому Росією Криму. Після цього Дантес пішов з російського телеканалу.

"Нас попросили - краще не згадувати про Україну. Нас це обурило. Потім нам запропонували зняти програму в Криму. Запропонували кожному по мільйону рублів (близько 440 тисяч гривень - прим. ред.). Ми сказали: "Дякую, до побачення". І це так закінчилось", - пригадав співак у розмові з Євгеном Яновичем на проєкті "20:23".

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дантес пояснив, що працював у Росії після 2014 року, адже тоді у нього був період безгрошів'я. Для музиканта потрібна була ця робота. Та й сам проєкт для виконавця був справді цікавим. Однак вже зараз співак розуміє, чому не мав би погоджуватися на це.

"Багато було моментів, коли ти знаходиш якісь виправдання тому, що ти робиш. Ну, це дійсно цікавий проєкт, я був без грошей, коли це починалося. Для мене це було взагалі суперово - побачити світ", - пояснив виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес прокоментував ймовірне весілля своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої, з якою він розлучився минулого року. Подейкують, що співачка таємно вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна.

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