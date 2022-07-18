Дантес пригадав, як росіяни намагалися зіпсувати концерт на підтримку України в Ізраїлі

До слова, перший їхній концерт минув у Тель-Авіві.

Як розповів Володимир, захід минув чудово. На концерті було чимало людей. Вони прийшли з українською символікою та синьо-жовтими прапорами.

А от концерт у Хайфі не минув без неприємних інцидентів. До слова, росіяни намагалися завадити виступам українських артистів. Вони писали владі листи зі скаргами, що українці начебто розпалюють русофобію.

Концерт українських артистів в Ізраїлі / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Наступного дня ми виступали в Хайфі, і туди почали надходити листи, що ми розпалюємо ненависть до росіян. Серйозно!?", - здивувався Володимир.

Наступного дня після концерту українських артистів у місті відбулися проросійські мітинги. Росіяни заявляли, що їх утискають та ненавидять.

"Розумієте, ми виступаємо, збираємо гроші для України, підтримуємо і спілкуємося з переселенцями. Нагадуємо світу, що війна триває і треба продовжувати робити все, що можна задля перемоги України, приводимо факти, показуємо те, що відбувається в країні… А після терористичного нападу в Вінниці вони (росіяни) роблять мітинг, що їх утискають і ненавидять…", - обурився Дантес.

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