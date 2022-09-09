Дантес прокоментував свій скандальний стендап, де пожартував про секс Дорофєєвої та Кацуріна

Як зізнався Володимир Дантес, він не бачить нічого жахливого у своєму жарті про секс ексдружини Наді Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним.

Про це він розповів у програмі "Слава+Таня". За словами Дантеса, він взагалі не знав, що цей шматок з його виступу активно віруситься у соцмережах, а потім з'ясував, звідки ростуть ноги:

"Якщо ви побачите, звідки цей шматок, я подивився, це фан-акаунт Наді. Вони не зацінили факт, і я такий, ну я ж нічого не сказав такого, що ніхто не знає. Я думав, може я когось образив? А потім думаю, ні. Це типу як сказати, що Рим це столиця Італії, і всі такі – "ні", - прокоментував Дантес.

Він додав, що колишня Надя Дорофєєва стосовно цього жарту особисто йому нічого не говорила. Хоча у Instagram артистки після цього жарту з'явився допис про хайп.

Своєю чергою, Володимир стверджкє, що всі дорослі люди і всі все добре розуміють. Окрім того, виконавець розповів, які наразі у нього стосунки з колись другом Мішею Кацуріним, до якого пішла Надя:

"Жодних. Ми можемо, якщо потрібно щось десь… Я нещодавно брав у нього, місяць тому, кейс для гітари, тому що мені треба було переїхати, виступати в Ізраїлі, у мене не було кейсу для гітари. Ми спілкуємося, коли цього потребують обставини", - пояснив Володимир.

Володимир Дантес та Міша Кацурін

Не обійшлося й без гострого запитання від ведучих про те, чи поїдуть знову Вова, Даша, Надя та Міша відпочивати вчотирьох: "Прикольно було б. Це вже пройдений етап, треба когось нового".

Надя, Міша, Даша, Вова / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Як відомо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес і Даша і Міша Кацуріни товаришували парами та навіть разом їздили відпочивати.

Поділився Дантес й інформацією про те, чи розлучився вже офіційно з Дорофєєвою:

"Ні, ще ні. Це робиться один день, і ми щось ніяк не можемо це зробити. Не знаю чому ми це не робимо. Але думаю, що це цього місяця буде", - сказав артист.

І зізнався, чи готовий до одруження: "Поки що ні. Коли ти дорослішаєш, ти до одруження ставишся інакше. Хоча, я нічого не бачу в цьому поганого. Насправді, ні. Чому? Готовий. Одруження це теж прикольно, розлучатися – це теж прикольно".

Нагадаємо, що днями під час свого благодійного Standup-туру Володимир Дантес сказав дуже жорсткий жарт про секс Наді Дорофєєвої з Мішею Кацуріним та про свій інтим із Дашею Кацуріною.

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