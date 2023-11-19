Дантес "пройшовся" по українцям, які перебувають за кордоном: "Не розповідайте, як вам складно там"

Український шоумен Володимир Дантес прокоментував повернення його коханої, бізнесвумен Даші Кацуріної з її двома дітьми від ексчоловіка Міші Кацуріна до України.

Як відомо, на початку повномасштабної війни Кацуріна з дітьми поїхала до Варшави. Та у жовтні цього року Даша з донькою і сином повернулася назад.

Як розповів Дантес, основним фактором для них стало те, що на відстані перебувати дуже важко і пояснив чому:

"Бо в кожного з нас несеться життя по-різному. Різні теми, різні переживання. Я до останнього тримаюся, щоб не стати дуже жорстким до тих, хто за кордоном. Я поясню чому. Всім боляче, я хочу розуміти, нагадувати собі, що той, хто не в цій країні, хоче бути в цій країні. Мені хочеться так думати. У нас різні проблеми, ми припиняємо розуміти одне одного. Коли ми припиняємо розуміти одне одного, бути близькими, ми втрачаємо зв'язок", - сказав Дантес в інтерв'ю Олені Кравець.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Також шоумен зазначив, що для Даші це рішення було легким, а от Дантесу було непросто взяти відповідальність, оскільки тепер діти перебуватимуть в небезпеці:

"Це рішення, для Даші воно було дуже легким. Вона сказала: "Давай жити разом, це супер". Мені, як людині, яка повинна теж, як і Даша, брати відповідальність, це було важко. Бо коли вона в Польщі з дітьми, ну супер, безпека. Неважливо, вибухи не вибухи, ну все нормально, я до цього звик. Але це трошечки… у кожного своє, безпека дітей", - сказав співак.

Дантес з Дашею Кацуріною і її дітьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Втім, додав Володимир, він вважає, що родина має переживати всі моменти разом – і хороші, і погані:

"Але я вважаю, що все, що не відбувається, це Діма Монатік, до речі, казав, що ви повинні переживати це разом. Якщо ви вже підписалися, що ви родина, ну, можна пожити якийсь час порізно. Але навіщо таке життя, якщо ви не переживаєте все разом. Беріть відповідальність. Важко брати відповідальність за дітей. Так само важко брати відповідальність за дітей, коли ви відправляєте їх навчатися в якусь іншу країну. Ви ж це вирішуєте за них. Так само вирішіть за них, що вони будуть жити в Україні. Так, тут війна. Так, багато хто зі мною не погодиться. І це теж можливо правильно", - сказав Дантес.

Володимир Дантес з дітьми Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

І додав:

"Але моя позиція наразі така, що якщо ви перебуваєте закордоном, це круто для того, що ви зберігаєте життя, будуєте нове покоління, яке повернеться після війни, оці всі слова... Але будь ласка, не розповідайте як вам складно там. Як би не було складно, бо ви не розумієте, як складно тут і як важко тримати всі ці емоції і злобу на тих, хто там. Я хочу сказати всім, що краще жити в війні разом з родиною, ніж жити порізно", - зазначив Дантес.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес і Даша Кацуріна показали заміський двоповерховий будинок під Києвом, у який переїхали разом з дітьми.

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