Дантес розчулив відео, як вчить дворічного сина Кацуріної правильно вимовляти слова

Український співак та ведучий Володимир Дантес показав, як виховує дворічного сина своєї дівчини, бізнесвумен Даші Кацуріної.

Артист вчив маленького Ваню правильно вимовляти слова. У своєму Instagram шоумен опублікував миле відео, де показав процес навчання.

До слова, Дантес говорив Вані спочатку по складах, а потім повне слово. Після цього артист просив хлопчика, аби той повністю повторював за ним. Одні слова Вані вдавалося вимовляти правильно, а для інших потрібно більше практики.

"Вчимося разом", - коротко підписав відео Володимир Дантес.

Володимир Дантес показав, як вчить сина Даші Кацуріної правильно говорити

Прихильники шоумена були неабияк розчулені побаченим відео. Фани також зазначили, що співаку личить роль батька.

Вовчику, на твоїй сторінці не вистачало такого контенту!

Володю, ти зараз розбив всі жіночі серця. Маленьке чудо...Ти дуже добре даєш раду ролі батька.

Стільки любові в голосі Вови!

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес із Дашею Кацуріною та її дітьми відпочивав на Полтавщині. Шоумен показував, як вони ходили до лазні та загартовувалися.

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