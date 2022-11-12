Дантес розхвалив Кацуріну та розповів про стосунки з нею: "Вона неймовірна жінка"

Український шоумен Володимир Дантес поділився подробицями його стосунків з бізнесвумен Дашею Кацуріною.

У програмі ЖВЛ Дантес відверто зізнався, що Даша для нього – неймовірна жінка і він вважає її дарунком долі:

"Мені дуже сильно подобається Даша. У нас класні стосунки. Супер-стосунки. Але я поки що не хочу про це говорити якось відверто. Вона неймовірна жінка і я радий, що вона є в моєму житті", - сказав Володимир.

Також він пояснив, що поки не хоче активно обговорювати стосунки з Кацуріною у медіапросторі, бо вже має гіркий досвід, коли виставляв особисте на показ.

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Інколи в Мережі з'являються світлини не лише Вови з Дашею, а й з її дітьми. З ними у Володимира також склалися чудові стосунки.

"Коли прокидаєшся, а вони тебе обіймають. Ну це ж не твої діти. Я дуже їх люблю, але я не дозволяю собі повністю віддатися їм емоційно. Я повністю під владою що одного, що іншої. Це круто налагоджувати стосунки. Це неймовірна практика з дітьми. Якщо діти тебе приймають, мені здається, що ти непогана людина", - прокоментував Володимир.

Даша Кацуріна з дітьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Звичайно, Дантес не намагається замінити дітям батька, бо він у них є. Як відомо, до роману з Дантесом Даша була заміжньою за ресторатором та музикантом Мішею Кацуріним. Він, нагадаємо, зустрічається з ексдружиною Дантеса Надею Дорофєєвою. У Даші та Міші Кацуріна є двоє неповнолітніх дітей - однорічний син Іван та шестирічна дочка Олександра.

Дорофєєва, Кацурін, Кацуріна і Дантес раніше товаришували родинами / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес прокоментував стосунки Наді Дорофєєвої із Мішею Кацуріним. Шоумен зізнався, що припинив спілкування з колишнім другом. Окрім того, Дантес не став приховувати, що роман його ексдружини Дорофєєвої з Кацуріним став для нього такою ж несподіванкою, як і для багатьох інших.

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