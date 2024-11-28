Дантес розповів про свій похід до ТЦК та чи має бронь від мобілізації: "Боявся йти до військкомату"

Український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про свій похід до ТЦК та зізнався, чи має бронь від мобілізації.

Артист навідувався до військкомату двічі – влітку 2022 року та після запровадження нового закону про мобілізацію. Зокрема, виконавець став на облік, пройшов ВЛК та робив це без жодних привілеїв, за винятком того, що його іноді пропускали без черги. Володимир Дантес наголосив, що робив все сам та транслював навіть у Мережі, аби не подумали, що "за нього все повирішували".

"Я був у військкоматі влітку 2022 року, також я був у військкоматі після запровадження нового закону. Через те, що я обмежено придатний, мені треба було пройти ВЛК і все інше. Я пройшов до військкомату, став на облік, простояв вісім годин в черзі, пройшов ВЛК, проходив ВЛК півтора місяця. Ходив по всім лікарням: і до обласної, і до міської. Десь мене пропускали без черги, це бонус", - розповів артист на подкасті "СучЦукрМуз".

Володимир Дантес

Володимир Дантес зізнається, що, звичайно, у нього був страх йти до військкомату, особливо після історій, коли працівники ТЦК "пакують" чоловіків, що артист вважає не є нормальним. Однак у самого співака такого досвіду немає. Також Дантес додав, що в нього немає броні від мобілізації.

"Я стою на обліку, в мене всі документи є. Не було ані броні, нічого не було. Звісно, мені не подобаються працівники ТЦК, які беруть людей, ламають. Не всі вони (працівники ТЦК - прим. ред.) такі, є й нормальні. Я боявся йти до військкомату, я переборов цей страх, два рази пішов і зі мною все ок", - додав артист.

Нагадаємо, раніше актор Роман Ясіновський зізнався, що має бронь від мобілізації. Артист також поділився, як саме її отримав.

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