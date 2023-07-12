Дантес розповів про випробування на "Фабриці зірок" і як ледь притомний записував хіт "Девочка Оля"

Співак та шоумен Володимир Дантес анонсував, що 14 липня світ побачить українськомовна версія треку "Девочка Оля", який 2016 року зробив його популярним.

Та перед прем'єрою виконавець пригадав історію, як записував цей хіт. Тоді Дантес брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок" і, за його словами, тоді це було те ще випробування.

"2008 року я був на проєкті "Фабрика зірок". Я був молодий, реаліті-шоу… Життя в павільйоні, без вікон, без годинників, без зв'язку - це був важкий іспит. За один ефір до фіналу я потрапив до номінації. Це означало, що я міг вилетіти", - почав розповідь Дантес.

Володимир Дантес за часів "Фабрики зірок"

За словами Володимира, коли йому дали послухати пісню "Девочка Оля", він не повірив, що вона може стати хітом, і боявся, що виконавши її, програє на "Фабриці зірок".

"Єдине, що чіпляло, це програш. За два дні до концерту треба було записати пісню. Я настільки перенервував, що в мене піднявся тиск. Я ледь ходив, я не дихав, я лежав. І в такому стані я пішов на студію записувати цю пісню. Мені було дуже погано, кожна нота спричиняла мені фізичний біль. Мене вистачило на один раз - і мене забрали до лікарні", - відверто поділився Дантес.

Втім, артист зробив висновок, що, найімовірніше, саме через такий його стан у цій композиції відчувався той самий біль, про який співалося.

Володимир Дантес за часів "Фабрики зірок", дует "ДиО.Фильмы"

Нагадаємо, що пісня "Девочка Оля" була записана Дантесом 13 років тому в дуеті з Вадимом Олійником, який називався "ДиО.Фильмы". У грудні 2021 року на своєму сольному концерті Дантес виконав цей трек сам. На виступі експідопічного була Наталія Могилевська. Вона була настільки вражена виконанням Володимира, що подарувала йому авторські права на цю композицію.

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