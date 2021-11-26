Дантес став ведучим нового сезону "Розсміши коміка" і розповів, яким повинен бути сучасний гумор

Суддями шоу стали Євген Кошовий та Юрій Ткач.

Популярний співак Володимир Дантес став ведучим гумористичного та розважального шоу "Розсміши коміка" на телеканалі ТЕТ.

Він розповів про гумор у його житті та досвід вилову усмішок суддів шоу Євгена Кошового та Юрія Ткача.

Ти новий ведучий "Розсміши коміка", але з гумором пов'язаний досить давно. Що, на твою думку, найголовніше для гумориста?

Мені здається, що найголовніше для гумориста — вміння помічати щось незвичайне у звичайних речах, розкривати банальні речі з несподіваних сторін і, звичайно, самоіронія.

Юра та Женя починали з КВК, та їх можна назвати представниками старої школи гумору. Ти ж наразі розвиваєш нову школу, чим вони відрізняються?

Я ніколи не грав у КВК і не займався гумором професійно, але я поглинав та поглинаю той гумор, який був і є зараз. Мені здається, я представник старої школи, але люблю неординарний, дивний гумор, дуже відсторонений.

Володимир Дантес, Юрій Ткач та Євген Кошовий

Сучасний український гумор — який він? Яким бачиш його розвиток? Чи має бути цензура, чи потрібні рамки або навпаки варто йти саме в табуйовані теми? Що на нас чекає найближчими роками?

Має бути самоцензура. Потрібно жартувати так, щоб не ображати людину. Навіть якщо жартуєш над кимось, йому теж має бути смішно. Потрібно ще розуміти, де ти жартуєш. Якщо ти вважаєш, що гумор має бути без цензури, то будь готовий, що тобі теж прилетить. Як і ти вільний висловлюватись по-різному, так готові висловити й тобі.

Цей сезон міжнародний: на шоу приїхали учасники з країн СНД та Європи. Чи відчутна різниця у гуморі мешканців різних країн?

Я не сказав би, що у нас є якась відмінна риса у гуморі, не сильно відчув різницю.

Багато коміків починають говорити на прогресивні теми: сексуальну освіту, права меншин, політичні реформи. Щоб бути популярним коміком в Україні, краще говорити на популярні "безпечні" теми чи зачіпати гострі питання?

Комікам класно говорити про нагальні проблеми, і краще пізно, ніж ніколи. Треба говорити про те, що зараз відбувається у світі, що на поверхні, що непокоїть кожного. Ти ж маєш певну думку, то висловлюй її, в цьому є кайф. Потрібно жартувати та говорити про сексуальну освіту, але при цьому не можна ображати людей. Не можна говорити, що ти когось не розумієш або не вважаєш когось людьми. Жартуй філігранно.

Чи були у тебе якісь тренування з вилову усмішок до знімань, можливо, Женя та Юра якось готували тебе до сезону? Можливо, Юрій Ткач, який був і ведучим, і коміком, підказав кілька лайфхаків?

Ні, мене взагалі не готували. Я дуже здивувався, що мені доведеться стільки контролювати. Але оскільки їхні обличчя показують на екрані, я стежив за мімікою відразу двох учасників, і в разі моїх сумнівів, я міг би переглянути. Загалом було досить легко.

Відтепер гумористично-розважальне шоу "Розсміши коміка" буде виходити на ТЕТ. Прем'єра відбудеться у новому сезоні телеканалу.

Крім того, телеканал ТЕТ та "Київстар ТБ" запустили спецпроєкт "Вмикай усмішки", у якому учасники мають можливість випробувати себе у гуморі та виграти гроші.