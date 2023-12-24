Дантес та Кацуріна вирушили до Карпат і показали, де зустрінуть Новий рік

Український шоумен Володимир Дантес разом зі своєю коханою, бізнесвумен Дашею Кацуріною вирушили в омріяну відпустку.

Про це закохані розповіли на своїх сторінках в Instagram. Дантес і Кацуріна поїхали до Карпат, де проведуть канікули та зустрінуть новорічні свята. Як конкретизував Дантес, найближчі дні вони будуть у Буковелі, де на них вже чекають батьки та діти Даші від попереднього шлюбу з Мішею Кацуріним.

Відпустка Дантеса та Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дантес і Кацуріна відпочивають з дітьми Даші від першого шлюбу / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Своєю чергою, Даша поділилася в соцмережах, що вони вже доїхали до місця призначення. Пара зайшла до одного з місцевих закладів харчування. Після чого закохані вирушили до готелю. І якщо Дантес вже встигнув похизуватися пейзажем за вікном. То Кацуріна розчулила кадром, як її дворічний син Іван після дороги разом з Володимиром міцно заснули.

Володимир Дантес показав, де відпочиває з Кацуріною / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Кацуріна показала, як її коханий Дантес та син відпочивають після дороги / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна чесно зізналася, чи пошкодувала вона про свій переїзд з Польщі до України. Як відомо, протягмо певного часу Кацуріна з дітьми перебувала у Варшаві. Та, врешті вирішила повернутися додому. Разом з Дантесом вони орендували заміський будинок і часто діляться, як проводять там час.

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