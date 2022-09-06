Дантес у новому кліпі показав, як війна розкидала українців по світу, і засвітив домашні кадри з Кацуріною

Днями Володимир Дантес запрем'єрив пісню про українців, що вимушено покинули свої домівки та виїхали за кордон. А тепер настала черга і для кліпу.

Для створення ролику співак попросив переміщених українців поділитися фрагментами їхнього життя. Зворушливе відео складається з особистих архівів співака та його підписників. У такий спосіб Дантес хотів підтримати громадян України, що зараз перебувають за кордоном.

"Бути в Європі чи де-небудь по світу добре, тільки коли ти турист. Жити працювати й насолоджуватися життям краще в Україні. Моя пісня про те, що всіх нас ненадовго розкидало по світу. Ми поїхали поділитися своєю культурою з Європою, щось візьмемо від них. Але обов'язково повернемося додому", - розповів співак.

Як до цього розповідав виконавець, він не хотів, аби трек вийшов сумним, адже сьогодні українцям потрібно отримувати і позитивні емоції.

"Я спілкувався з військовим, який одружився під час війни. Так от він сказав, що навіть коли наші захисники “виїжджають на нуль” і чують позитивні пісні - вискакують з тачки й починають танцювати. Тому що інакше просто не можуть. Потрібно себе мотивувати й підбадьорювати", - зазначив Дантес.

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