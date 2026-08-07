Дантес уперше публічно з’явився з новою обраницею: фото зіркової пари

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Український співак Володимир Дантес та його ймовірна обраниця Анастасія Неправда, схоже, нарешті припинили інтригувати прихильників.

Маркетологиня в Instagram опублікувала перше спільне фото з 38-річним артистом, де не приховала його обличчя, як раніше. Тож фактично це і підтвердило їхній роман.

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Селфі закохані зробили в ліфті. На світлині Дантес ніжно пригорнувся до 32-річної Насті, а обоє постали у парних футболках із зображенням собаки Василя — улюбленця, якого співак свого часу прихистив разом із колишньою обраницею Дашею Кацуріною.

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Володимир Дантес й Анастасія Неправда / © instagram.com/anastasia_nepravda

Неправда не стала додавати до публікації зайвих пояснень і лише жартома підписала кадр: «Продамо мерч».

Примітно, що Анастасія не позначила сторінку Дантеса на фото, а сам артист не став публікувати селфі у себе в Instagram. Водночас сам факт появи такого кадру став красномовнішим за будь-які офіційні заяви.

Сам Дантес після розриву з Дашею Кацуріною неодноразово заявляв, що більше не хоче виносити особисте життя на загальний огляд. Однак тепер артист, схоже, зробив виняток — принаймні не став перешкоджати появі першого спільного фото з новою коханою.

Нагадаємо, чутки про роман Володимира Дантеса та Анастасії Неправди почали ширитися після низки збігів у Мережі. Пара разом відпочивала й нещодавній день народження музиканта святкувала подалі від інших. Згодом у Мережі з’явилося більше деталей про ймовірні стосунки пари, про які можна дізнатися за посиланням.

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