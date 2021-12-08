Дантес в червоних ботфортах і Дорофєєва з рогами повеселилися на пекельній вечірці Муіньо

Дантес в червоних ботфортах і Дорофєєва з рогами повеселилися на пекельній вечірці Муіньо

Пара продумала вбрання на тематичну вечірку зіркової подруги.

Знамените подружжя Володимир Дантес і Надя Дорофєєва показали, як днями повеселилися на дні народження своєї подруги, кліпмейкерки Таню Муіньо.

7 грудня режисерка відсвяткувала своє 32-річчя в одному із закладів Одеси. З цієї нагоди Муіньо влаштувала гучну вечірку в пекельному стилі – тут були й закривавлені скатертини, й червоні свічки у канделябрах, й величезні кульки у вигляді вогню.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Гостей винуватиця події попросила вбратися відповідно. Тож Дантес одягнув червоні лаковані ботфорти на підборах та зробив макіяж, Дорофєєва була у червоній мінісукні, портупеї та з рогами на голові.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Цілком ймовірно, що Муіньо обрала саме таку тематику вечірки не просто так. Адже саме пекло і диявол стали основою сюжету кліпу MONTERO американського репера Lil Nas X. Це відео знімала Таню і саме воно стало для режисерки цьогоріч знаковим.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Робота Муіньо перемогла у всіх головних зарубіжних преміях. Так, Таню забрала нагороду у номінації "Найкраще відео" на American Music Awards 2021, MTV Europe Music Awards 2021 та MTV Video Music Awards.

Окрім того, українка співпрацювала з виконавцем The Weeknd, реперками Cardi B та Lizzo, співачкою Кеті Перрі. Також Таню Муіньо активно співпрацює з українськими зірками, такими як MONATIK, Дорофєєва та іншими.

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