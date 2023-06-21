Дантес відповів на закиди, що в новій пісні назвав Надю Дорофєєву "мишею"

Український співак Володимир Дантес відповів на закиди, що його нова композиція "Чуєш" присвячена розлученню зі співачкою Надею Дорофєєвою.

Зокрема, у пісні є чимало рядків, у яких пильні слухачі шукали прихований зміст, і деякі його знайшли. У Мережі набирають обертів обговорення, що Володимир насправді заспівав про розрив стосунків з Надею. На такі думки слухачів спонукали такі слова: "Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам'яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони".

Деякі прихильники переконані, що Дантес назвав Дорофєєву у новій пісні "мишею".

Дантес в ефірі "Наше радіо" спочатку намагався віджартуватися, зазначивши, що йому не до публічних сварок, а особливо з колишньою дружиною.

"А у мене ж життя свого нема!" – з іронією прокоментував співак.

Згодом Володимир Дантес запевнив, що не дозволив би собі сказати щось погане про колишню дружину, адже поважає минуле.

"У жодному разі. Дуже дивно, що люди натягують такий сенс саме на цю фразу, тому що я ніколи б взагалі у житті не зміг так сказати про свою колишню, тому що я поважаю свої колишні стосунки. Якщо я так її називаю, я і себе опускаю. А я себе теж дуже сильно люблю, тому не можу цього допустити", - додав Володимир.

Нагадаємо, новий трек Дантес представив 16 червня. У пісні артист від імені ліричного героя співав, що вже "забув" про свою колишню. Що цікаво, у кліпі на композицію знялася нова дівчина виконавця – бізнесвумен Даша Кацуріна. На відео парочка злилася у пристрасному поцілунку.

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