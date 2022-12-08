Дантес відреагував на смерть учасника "Ліги Сміху" Гаркавка: "Кляті тварини перервали твій шлях"

Український виконавець Володимир Дантес відреагував на загибель гумориста та учасника шоу "Ліга Сміху" Ярослава Гаркавка.

Музикант пригадав, яким комік-захисник був за життя. За словами Дантеса, Ярослав завжди був життєрадісним та міг будь-кому підняти настрій.

"Яріку… Світла пам'ять! Ми пройшли з тобою сезон, де стали чемпіонами разом із горобцями. Ми з тобою грали разом в ОГО, грали в покер, сміялися в коридорах Жовтневого, ти постійно накидував приколи, і з тобою було завжди радісно, навіть коли на душі було погано. Іноді складалось враження, що в тебе не буває поганого настрою", - поділився спогадами Дантес.

Співак зворушливо звернувся до гумориста, життя якого трагічно обірвалося.

"Ти пішов захищати Україну, захищати нас. Кляті тварини перервали твій шлях у цьому світі. Будь ласка, не дай тим, хто дивиться з неба на нас, сумувати. Ти це точно вмієш", - звернувся до Ярослава Володимир.

Зазначимо, Дантес у восьмому сезоні був тренером команди шоу "Ліги Сміху" – "Інародний театр абсурду "Воробушек". Учасником саме цієї команди був загиблий Ярослав Гаркавко.

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