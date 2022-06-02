Дантес вперше назвав причину розлучення з Дорофєєвою: "Зараз той час, коли можна починати нове життя"

До студії "Сніданку з 1+1" завітав співак, ведучий та суддя "Ліги Сміху" Володимир Дантес.
Життя Володимира Дантеса, як і кожного українця, змінилось після 24 лютого. Проте багатьох ошелешила новина про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою. Зіркове подружжя оголосило про своє рішення 18 березня. Пара була у шлюбі майже 7 років.
На запитання ведучих, чому вирішили повідомити це у березні, коли усі люди навпаки намагались згуртуватись, співак відповів:
"Ми перестали "гуртуватись" ще до початку повномасштабної війни, просто про це пізніше розповіли. Подумали, наче ніхто так не зверне на це уваги, як би це було в мирні часи. Знаєте, зараз той час, коли можна починати нове життя. І розходитись можна мирно, залишаючись при цьому друзями".
Окрім того, після повномасштабного вторгнення Дантесу довелось покинути столицю 25 лютого. Тільки нещодавно співак повернувся до Києва.
"Я пам'ятаю перші дні. Вибухи, паніка, на дорогах щось неймовірне відбувалось ще й зима. І мало вигляд все якийсь апокаліптичний, наче світу більше не існує. Але зараз, повертаючись, ставишся навіть інакше до КПП. Раніше було, що ти під'їжджаєш, бачиш поліцейського, думаєш: "Зараз щось буде". А зараз та ж ситуація і ти думаєш "Я в безпеці", хлопці завжди запитають як справи, побажають гарної дороги, скажуть "Бережіть себе". І ти розумієш, як навколо змінились люди і ти разом з ними".
Дантес говорить, що захоплюється киянами, які продовжують працювати, попри усі події, які відбувались в регіоні декілька місяців тому. Співак зізнається, що наразі має багато роботи, адже його команда повернулась до столиці.
Співак родом з Харкова. Говорить, що активно стежить за подіями, які відбуваються у рідному місті. Окрім того, він прихистив у домі, де проживала і його мама, свою викладачку з вокалу та її подругу.
"Тиждень потому вони вирішили повернутись до Харкова, проте планують наразі приїхати знов, оскільки там поки складно. У мене багато хто там волонтерив з однокласників у Харкові, вони кажуть, що зараз у місті трішки важче, ніж було. Проте мені здається, що це ненадовго, бо Харків дуже сильний, як і уся область. Я молюсь, що ось-ось це закінчиться", - прокоментував Дантес.
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