Дантес вперше назвав причину розлучення з Дорофєєвою: "Зараз той час, коли можна починати нове життя"

Дантес вперше назвав причину розлучення з Дорофєєвою: "Зараз той час, коли можна починати нове життя"

До студії "Сніданку з 1+1" завітав співак, ведучий та суддя "Ліги Сміху" Володимир Дантес.

Життя Володимира Дантеса, як і кожного українця, змінилось після 24 лютого. Проте багатьох ошелешила новина про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою. Зіркове подружжя оголосило про своє рішення 18 березня. Пара була у шлюбі майже 7 років.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На запитання ведучих, чому вирішили повідомити це у березні, коли усі люди навпаки намагались згуртуватись, співак відповів:

"Ми перестали "гуртуватись" ще до початку повномасштабної війни, просто про це пізніше розповіли. Подумали, наче ніхто так не зверне на це уваги, як би це було в мирні часи. Знаєте, зараз той час, коли можна починати нове життя. І розходитись можна мирно, залишаючись при цьому друзями".

Перше інтерв’ю українською. Володимир Дантес у "Сніданку"

Окрім того, після повномасштабного вторгнення Дантесу довелось покинути столицю 25 лютого. Тільки нещодавно співак повернувся до Києва.

"Я пам'ятаю перші дні. Вибухи, паніка, на дорогах щось неймовірне відбувалось ще й зима. І мало вигляд все якийсь апокаліптичний, наче світу більше не існує. Але зараз, повертаючись, ставишся навіть інакше до КПП. Раніше було, що ти під'їжджаєш, бачиш поліцейського, думаєш: "Зараз щось буде". А зараз та ж ситуація і ти думаєш "Я в безпеці", хлопці завжди запитають як справи, побажають гарної дороги, скажуть "Бережіть себе". І ти розумієш, як навколо змінились люди і ти разом з ними".

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дантес говорить, що захоплюється киянами, які продовжують працювати, попри усі події, які відбувались в регіоні декілька місяців тому. Співак зізнається, що наразі має багато роботи, адже його команда повернулась до столиці.

Співак родом з Харкова. Говорить, що активно стежить за подіями, які відбуваються у рідному місті. Окрім того, він прихистив у домі, де проживала і його мама, свою викладачку з вокалу та її подругу.

"Тиждень потому вони вирішили повернутись до Харкова, проте планують наразі приїхати знов, оскільки там поки складно. У мене багато хто там волонтерив з однокласників у Харкові, вони кажуть, що зараз у місті трішки важче, ніж було. Проте мені здається, що це ненадовго, бо Харків дуже сильний, як і уся область. Я молюсь, що ось-ось це закінчиться", - прокоментував Дантес.

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