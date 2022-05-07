Дантес вперше прокоментував чутки про те, що Дорофєєва кинула його заради Кацуріна

Український співак Володимир Дантес, який розлучився зі своєю зірковою дружиною Надею Дорофєєвою, вперше прокоментував чутки про те, що колишня пішла від нього заради іншого.

Так, згодом після інформації про розрив пари у Мережі почали ширитися чутки, що Додо має романтичні стосунки із відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним. Ба більше, чоловік за день після Вови і Наді оголосив про розлучення зі своєю дружиною Дашею. А невдовзі їх нібито заскочили разом у Барселоні.

У програмі "Сніданок з 1+1" Дантес вирішив вперше розставити усі крапки.

"Це точно, що вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться. Якщо вони будуть разом, то круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші", — поділився він.

Знаменитість також зазначив, що кожен хоче кохання. Володимир додав, що буде лише тішитися, якщо у колишньої все буде гаразд на особистому фронті.

"Доросла дівчина, сама вирішить, хто має з нею бути. Я теж хочу нових стосунків, а хто не хоче? Усі бажають класних стосунків, класного життя", – зазначив музикант.

Дантес вперше прокоментував чутки про роман Дорофєєвої з ресторатором Кацуріним

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес зізнався, чи офіційно розлучений з Надею Дорофєєвою. Також зірка відповів, чи досі її кохає.

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