Дантес вперше прокоментував розлучення з Дорофєєвою: "Круто, що так сталося"

Артист поділився, як переживає розрив.

Український співак та шоумен Володимир Дантес вперше публічно прокоментував розлучення з артисткою Надею Дорофєєвою.

Виконавець розповів у стримі "Комендантський чос", що подружжя вирішило розійтися ще до початку повномасштабної війни. Але через жахливі події в Україні екси відклали публічне оголошення прихильникам. Втім, довго приховувати своє рішення співаки також не хотіли.

"Ми ж написали допис, який виставили в Instagram. У ньому вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо. І це рішення не було ухвалено, коли ми оприлюднили цей пост. Це було раніше. Просто, коли ти планував собі одне, а потім починається війна, то людям не до цього. Але потім, коли минає час, і ти думаєш: "Ну, блін, це якось дивно і, мабуть, треба про це сказати, і якось приховувати це неможливо", - зазначив він.

instagram.com/vladimirdantes

Знаменитість додав, що вони з Надею залишилися дуже близькими друзями. Більше того, Дантес вважає, що для того, аби залишити у минулому класну історію, треба вчасно попрощатися одне з одним.

"Ось так ми й зробили. Круто, що так сталося. Я цей розрив пережив нормально. Коли я думав про якийсь розрив, то уявляв, що хлопці та дівчата переживають дуже сильно, поїдають себе зсередини... Але коли це екологічно, тоді життя нормальне, все класно і треба йти далі", - додав зірка.

instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, у березні Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили, що розлучаються. Пара була разом протягом 10 років, із них 6 – у шлюбі.

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