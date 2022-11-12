Дантес вперше від початку війни приїхав до рідного Харкова та не зміг втримати сліз від побаченого

Співак показав свій будинок та пройшовся по місцях свого дитинства.

Виконавець Володимир Дантес вперше від початку повномасштабної війни в Україні зміг приїхати до свого рідного міста Харкова.

На своїй сторінці в Instagram співак розповів, що надзвичайно щасливий знову опинитися вдома.

"Для мене сьогодні нереально щасливий день, тому що Херсон повернувся додому і я повернувся додому! Я в Харкові! Слава ЗСУ! Я вдома", - сказав Дантес.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

У своїх сторіз співак показав, як змінилося місто за час війни та побував у місцях, які й досі нагадують про щасливе дитинство. Так, Дантес показав свій будинок, де жив з батьками.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Також артист побував біля зруйнованого ворожою ракетою спортивного комплексу "Політех" та не зміг втримати сліз, згадуючи шкільні роки.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Бачите, дуже заважав спортивний комплекс. Тут ковзанка завжди була, було дуже весело", - пригадав Володимир.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Крім того, Дантес записав відео для Даші Кацуріної та показав, який вигляд має центр міста.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Разом із ведучим і блогером Олексієм Дурнєвим Дантес також побував у звільнених від окупації Куп'янську та Ківшарівці. Звідки передав привіт Антону Савлепову, який народився та виріс у цих місцях.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Те що ми побачили і те що почули - досвід який треба передавати поколінням. Дякую, Льоша, що був поруч. Чекаємо, коли приїдемо у Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Бердянськ, Крим, в усі наші міста та області", - написав Володимир.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

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