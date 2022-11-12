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Дантес вперше від початку війни приїхав до рідного Харкова та не зміг втримати сліз від побаченого

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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213
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Дантес вперше від початку війни приїхав до рідного Харкова та не зміг втримати сліз від побаченого

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Співак показав свій будинок та пройшовся по місцях свого дитинства.

Виконавець Володимир Дантес вперше від початку повномасштабної війни в Україні зміг приїхати до свого рідного міста Харкова. 

На своїй сторінці в Instagram співак розповів, що надзвичайно щасливий знову опинитися вдома. 

"Для мене сьогодні нереально щасливий день, тому що Херсон повернувся додому і я повернувся додому! Я в Харкові! Слава ЗСУ! Я вдома", - сказав Дантес. 

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

У своїх сторіз співак показав, як змінилося місто за час війни та побував у місцях, які й досі нагадують про щасливе дитинство. Так, Дантес показав свій будинок, де жив з батьками.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes
© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Також артист побував біля зруйнованого ворожою ракетою спортивного комплексу "Політех" та не зміг втримати сліз, згадуючи шкільні роки. 

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Бачите, дуже заважав спортивний комплекс. Тут ковзанка завжди була, було дуже весело", - пригадав Володимир.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes
© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Крім того, Дантес записав відео для Даші Кацуріної та показав, який вигляд має центр міста.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Разом із ведучим і блогером Олексієм Дурнєвим Дантес також побував у звільнених від окупації Куп'янську та Ківшарівці. Звідки передав привіт Антону Савлепову, який народився та виріс у цих місцях.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Те що ми побачили і те що почули - досвід який треба передавати поколінням. Дякую, Льоша, що був поруч. Чекаємо, коли приїдемо у Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Бердянськ, Крим, в усі наші міста та області", - написав Володимир.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

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Дата публікації
Перегляди
213
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