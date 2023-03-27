Дантес вперше відреагував на пісню Дорофєєвої, в якій вона заспівала про стосунки з Кацуріним

За словами артиста, в композиції його ексдружини присутню чимало правди.
Співак та ведучий Володимир Дантес вперше прокоментував трек ексдружини, співачки Наді Дорофєєвої, де вона заспівала про стосунки з новим бойфрендом Мішею Кацуріним.
Загалом, це сталося у ефірі шоу "Я люблю Україну", де Володимир є одним із капітанів команд. Учасники мали відгадати назву та виконавця композиції, прочитавши лише коментар. Саме Дантес відгадав пісню.
Він сказав, що у треку "Щоб не було" чимало правди та душі. Пісня Наді Дорофєєвої йому подобається. До речі, Дантес поділився, що його найулюбленіший коментар до цієї композиції такий: "Вижили Дантеса з будинку".
"Цей коментар точно підходить під трек, який мені дуже подобається, бо в ньому багато правди, життя, душі. Це пісня Надії Дорофєєвої. Вона "Щоб не було" називається. Я, звісно, усіх ненавиджу, але дуже люблю. Мій найулюбленіший коментар під цим відео – мені його надіслали – там написано: "Вижили Дантеса з будинку", - прокоментував Володимир.
А от ексдружині Міші Кацуріна трек не так до вподоби, як Дантесу. Даша Кацуріна раніше зізнавалась, що обговорила композицію з подругами та психотерапевтом.
Нагадаємо, декілька місяців тому Надя Дорофєєва випустила дуетну пісню з Мішею Кацуріним, де вони заспівали про їхні стосунки. Як говорила виконавиця, цей трек – це "творча відповідь на всі запитання навколо особистого життя".
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