Дантес вперше відреагував на пісню Дорофєєвої, в якій вона заспівала про стосунки з Кацуріним

Співак та ведучий Володимир Дантес вперше прокоментував трек ексдружини, співачки Наді Дорофєєвої, де вона заспівала про стосунки з новим бойфрендом Мішею Кацуріним.

Загалом, це сталося у ефірі шоу "Я люблю Україну", де Володимир є одним із капітанів команд. Учасники мали відгадати назву та виконавця композиції, прочитавши лише коментар. Саме Дантес відгадав пісню.

Саме завдяки такому коментарю Володимир Дантес відповів, що йдеться про пісню Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / Фото: скриншот з відео

Він сказав, що у треку "Щоб не було" чимало правди та душі. Пісня Наді Дорофєєвої йому подобається. До речі, Дантес поділився, що його найулюбленіший коментар до цієї композиції такий: "Вижили Дантеса з будинку".

"Цей коментар точно підходить під трек, який мені дуже подобається, бо в ньому багато правди, життя, душі. Це пісня Надії Дорофєєвої. Вона "Щоб не було" називається. Я, звісно, усіх ненавиджу, але дуже люблю. Мій найулюбленіший коментар під цим відео – мені його надіслали – там написано: "Вижили Дантеса з будинку", - прокоментував Володимир.

А от ексдружині Міші Кацуріна трек не так до вподоби, як Дантесу. Даша Кацуріна раніше зізнавалась, що обговорила композицію з подругами та психотерапевтом.

Нагадаємо, декілька місяців тому Надя Дорофєєва випустила дуетну пісню з Мішею Кацуріним, де вони заспівали про їхні стосунки. Як говорила виконавиця, цей трек – це "творча відповідь на всі запитання навколо особистого життя".

Читайте також: