Дантес втратив цноту в 20 років, а MONATIK – в 15: яким був перший секс зірок і з ким

Дантес втратив цноту в 20 років, а MONATIK – в 15: яким був перший секс зірок і з ким

Артисти не соромляться говорити про свій сексуальний досвід.

Секс, а особливо, перший – дуже інтимна тема, на яку рідко говорять на загал.

Втім, чимало українських зірок відверто розповідають про свій сексуальний досвід. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про першу близькість знаменитостей. Так, дехто задоволений ним, а дехто, навпаки, хотів би забути той день.

Оля Полякова

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова втратила цноту у 17 років з чоловіком, який був старшим на 10 років. Вона зізналася, що нічого феєричного тоді не відчула, а "розпробувала цю справу" після 30 років. Артистка зазначила, що ніколи не зустрічалася з однолітками, оскільки їй подобаються чоловіки старші від неї. До слова, зірка молодша від свого чоловіка Вадима на 15 років.

Володимир Дантес

Володимир Дантес / Пресслужба DANTES

Перший секс асоціюється у співака лише з приємними спогадами. Артист втратив цноту у 20 років зі своєю на той час коханою Каміллою. Пара довго зустрічалася і близькість сталася у романтичній обстановці з пелюстками квітів, свічками та вином. Володимир зізнався, що неймовірно хвилювався. Дантес вважає, що перший секс має бути з людиною, яку ти кохаєш і на тверезу голову.

Також у шоу "Женский день" виконавець розповідав про першу близькість із Надею Дорофєєвою. Так, пара почала жити разом за тиждень після знайомства. Зірка поділився, що все сталося у його квартирі: "Все було одночасно і пристрасно, і ввічливо одне до одного. Я дуже боявся її образити, зробити неприємно. Я дуже закохався в неї, і Надя, як кришталева квіточка, яку я боявся пошкодити".

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

У старших класах школи в Керчі Маша Єфросініна почала займатися оральним сексом зі своїм бойфрендом-красунчиком на ім'я Микола. Закоханим було по 15 років і вони мріяли "одружитися та померти в один день". Обранець майбутньої зірки одного разу приніс посібник з оральних втіх і пара почала досліджувати свої тіла та ерогенні зони. Втім, класичного сексу між ними не було, про що зараз Маша жалкує, оскільки, перша близькість відбулася з іншим чоловіком вже у Києві. Єфросиніна не ділиться цими подробицями, оскільки, досвід був для неї травматичним. Про це вона розповіла у рамках проєкту STORIES.

MELOVIN

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Епатажний співак MELOVIN нещодавно зізнався, що інтимна близькість для нього важливий крок, тому він не поспішав з цим. Артист не хотів вступати у статеву близькість з абиким, тому перший секс у нього був 2020-го. Тоді зірці було 23 роки.

alyona alyona

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona втратила цноту через тиск однолітків. За словами зірки, у її підлітковому віці вважалося ганебним бути незайманою. Тому вона мріяла переспати з людиною, яку вперше бачить та більше ніколи її не зустрічатиме. Так і сталося. Зараз Альона шкодує, що через цькування її перший статевий акт був саме таким.

Дмитро Ступка

Дмитро Ступка / instagram.com/stupka777

Актор Дмитро Ступка так перехвилювався під час першого сексу, що ледь не не знепритомнів. Знаменитість точно не пам'ятає, коли це сталося, зазначивши, що він був зовсім юний, приблизно 15-річний.

MONATIK

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Мультиартист MONATIK мав перший секс у 15 років. Інтимна близькість відбулася у День перемоги, 9 травня, на березі річки у рідному Луцьку. Співак зізнався, що одразу побіг до друзів хизуватися, що "став чоловіком".

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