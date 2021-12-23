Дантес з хімзавивкою на голові неочікувано втрутився у скандал екс"НЕАНГЕЛІВ" та з'їв торт з Вікою

Артист спантеличив фанів вчинком.

Український співак та шоумен Володимир Дантес здивував фанів вчинком.

Так, артист неочікувано втрутився у скандал між ексучасницями гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторією Смеюхою та Славою Камінською. На сторінці в Instagram Володимир розмістив відео, на якому повторює вчинок Вікторії. Йому виносять торт з зображенням артистки, він робить вигляд, що дуже здивований. А потім відрізає шматок торта з головою Вікторії.

При чому відео Дантес підписав так, як це зробила Слава, побачивши "подвиг" колишньої коліжанки:

"Мені здавалося, що історія гурту "НЕАНГЕЛИ" – це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво. Я дуже люблю гумор і він – зовсім різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила вчергове, але вже символічно висловити свою подяку групі, з якою вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю ваш Дантес. І так. Звільни піарницю. Хайпа навела, але в плюс він?" – підписав відео Володимир.

На відео вже відреагувала Слава, яка написала: "Вово, ти граєш краще! Станіславському стало трохи легше. Номерок кондитера скинь пліз". Також не оминув увагою пост зіркового друга й Дмитро Монатік, який прокоментував пост фразою зі своєї пісні: "Зашиваю душу! +380953821;".

Шанувальники зізналися, що їх пост кумира повеселив, однак вони не зовсім зрозуміли, навіщо Дантесу було втручатися у цей скандал.

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