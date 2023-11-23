Дантес з Кацуріною показалися на побаченні у Варшаві й здивували місцем для романтичної вечері

Шоумен і співак Володимир Дантес разом зі своєю коханою, бізнесвумен Дашою Кацуріною, сходили на романтичне побачення у варшавський ресторан і поділилися враженнями.

Зокрема, Даша у своєму Telegram-каналі розповіла про цікаві нюанси обраного ресторану. За словами бізнесвумен, вона забронювала столик, за яким часто полюбляла сидіти легендарна британська співачка Джессі Вейр. Пара провела вечір наодинці.

"Такий класичний ресторан смачний. Ми сиділи за улюбленим столиком Джессі Вейр", - написала дівчина Дантеса.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна у ресторані у Варшаві / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Смачно повечерявши, Кацуріна вирішила зробити романтичні знімки. Так, на одному з кадрів вона тримає руку коханого. А на іншому показує інтер'єр ресторану.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацуріна зазначила, що їм з коханим дуже сподобалася класична кухня у цьому місці.

Цікаво, що перед тим пара відвідала національний музей у Варшаві. Вони побували на виставці робіт відомого художника Пікассо й насолодилися мистецтвом. У виставковій залі бізнесвумен теж встигла зазнімкувати свого обранця.

Володимир Дантес / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Нагадаємо, раніше бізнесвумен Даша Кацуріна разом з дітьми від ексшлюбу з Мішею Кацуріним остаточно повернулися з Польщі до Києва. Разом з шоуменом Володимиром Дантесом вони переїхали до нового двоповерхового будинку. Пара вже показала, як проводить своє дозвілля в затишній оселі.

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