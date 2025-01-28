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Дантес з обраницею Кацуріною у костюмах тварин насмішили сюрпризом її 9-річну доньку

Дантес з обраницею Кацуріною у костюмах тварин насмішили сюрпризом її 9-річну доньку

Дантес з обраницею Кацуріною у костюмах тварин насмішили сюрпризом її 9-річну доньку

Володимир Дантес з Дашею Кацуріною / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Саша відсвяткувала день народження.

Український співак Володимир Дантес з обраницею Дашею Кацуріною відсвяткував день народження її доньки Саші.

Так, з нагоди дев'ятиріччя дівчинки закохані організували для неї сюрприз. За словами Даші, все було заздалегідь сплановано самою іменинницею. Саша надала мамі приклади того, яким бачить свято. Тож Володимиру та його коханій за її задумом довелося перевтілитися у тварин за допомогою костюмів. Це неабияк повеселило їх, тож вони зробили декілька милих світлин разом.

Володимир Дантес з Дашею Кацуріною / © instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес з Дашею Кацуріною / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Крім того, пара замовила для Саші торт і зробила вечірку для її друзів у тематичному стилі чарівників. Також на святі було присутньо чимало різнокольорових кульок.

Донька Даші Кацуріної / © instagram.com/dasha_katsurina
Донька Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Донька Даші Кацуріної святкує 9-річчя / © instagram.com/dasha_katsurina
Донька Даші Кацуріної святкує 9-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Донька Даші Кацуріної / © instagram.com/dasha_katsurina
Донька Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Саші виповнилося дев'ять років. За місяць до дня народження Саша чітко знала, де саме хоче святкувати, кого запрошувати, знайшла референс для торту та навіть для зачіски. Вау. Пишаюсь бути мамою", - написала Кацуріна.

Донька Даші Кацуріної / © instagram.com/dasha_katsurina
Донька Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва та її чоловік Міша Кацурін також відсвяткували разом із Сашею її 9-річчя та показали, як це було. Подружжя подарувало іменинниці кумедний подарунок.

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