Дантес з оголеним торсом у підтяжках спародіював свого італійського "двійника" з Måneskin

Дантес з оголеним торсом у підтяжках спародіював свого італійського "двійника" з Måneskin

Українського шоумена часто порівнюють з Даміано Давидом.

Український співак та ведучий Володимир Дантес потішив своїх прихильників, які часто порівнюють його з солістом Måneskin Даміано Давидом.

Так, минулої суботи під час випуску шоу "Маскарад" на 1+1 зірковим детективам проєкту Володимиру Дантесу та Юлії Саніній треба було спародіювати фронтмена італійського рок-гурту Måneskin. Той, хто перемагає у ліпсінк батлі отримує право відгадувати учасників шоу першими.

Так, Дантес, якого називають "двійником" Давида вийшов на сцену першим. Він "ліпсив" переможний хіт Måneskin на "Євробаченні-2021" Zitti e buoni. Український шоумен з'явився на сцені у такому самому латексному костюмі з підтяжками, в якому Давид співав на музичному змаганні. З макіяжем, на підборах його було важко відрізнити від "оригіналу".

Шанувальники залишилися у захваті від виступу Володимира: "Не те, що схожий – як одна людина", "Хотів написати, що на Дантеса схожий, ах ось воно що. Вова – це вогонь!", "Дуже і дуже! Розірвав! Ну дуже органічний вигляд мав в образі Даміано".

Попри те, що пародія була більш схожою у Дантеса, тим не менш глядачі у залі вирішили, що відтворити на сцені Даміано вдалося краще Юлії Саніній. Їй вони й віддали право першій вгадати учасника шоу.

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